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▲房市警報未解除！最新住展風向球數據顯示，2026 年 4 月北台灣房市總分為 34.3 分，已連續 12 個月亮起象徵「衰退注意」的黃藍燈 。從數據可見，預售推案量分數單月大減，反映出建商信心與案量均呈現雪崩式下滑。（圖／住展雜誌提供）

A7 重劃區： 新案單價落在 4 字頭。

大竹重劃區： 房價回落至 3 字頭。

草漯重劃區： 下調走向每坪 25 萬元。

北台灣預售屋市場供給驚見雪崩！ 根據住展雜誌今（7）日最新統計，4 月推案量大減 600 億元，建商信心降至冰點，在投資重鎮桃園市的三大重劃區，已悄悄出現房價修正警訊，其中以求去化。代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，4 月份分數為 34.3 分，燈號呈現去年 5 月迄今的第 12 個代表「衰退注意」的黃藍燈。 住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，此月份供給量大幅衰退，案量較前月大減 600 多億元，僅剩 300 多億元。 這種慘淡規模通常出現在農曆年節或民俗月，顯見即便有後 329 檔期加持，建商推案信心依然盡失。目前無法去化的待售建案數高達 1,589 案，北台灣又以桃園市為賣壓警報區。 部分地帶房價已出現建商自主修正：陳炳辰認為，量先價行的經濟學規律已在桃園發酵，未來是否會擴散至全境值得關注。雖然台股衝破 4 萬大關，但「股市熱」並未帶動「房市旺」。 4 月市場需求指標依舊落在最低級距，單週平均來客組數不到 10 組，成交組數更未及 1 組。 購屋方對於高房價與限貸壓力感到沉重，對政策鬆綁與檔期刺激皆顯無感。下半年將進入選舉前夕，為免干擾選情，房價勢必不得走漲，房市政策也難見利多轉機。 雖然 5、6 月預計有板橋、泰山、竹北與竹東等地的百億指標案現身，但陳炳辰判斷這僅屬「個案績效」，不具備帶動大盤脫困的能力。