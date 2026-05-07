北台灣預售屋市場供給驚見雪崩！ 根據住展雜誌今（7）日最新統計，4 月推案量大減 600 億元，建商信心降至冰點，在投資重鎮桃園市的 A7、大竹與草漯三大重劃區，已悄悄出現房價修正警訊，其中草漯地區甚至殺到每坪 25 萬元以求去化。
🟡 住展風向球連亮 12 盞藍黃燈，案量剩 300 億如「民俗月」
代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，4 月份分數為 34.3 分，燈號呈現去年 5 月迄今的第 12 個代表「衰退注意」的黃藍燈。 住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，此月份供給量大幅衰退，案量較前月大減 600 多億元，僅剩 300 多億元。 這種慘淡規模通常出現在農曆年節或民俗月，顯見即便有後 329 檔期加持，建商推案信心依然盡失。
🟡 房價鬆了！桃園「這 3 區」開出建商自主修正第一槍
目前無法去化的待售建案數高達 1,589 案，北台灣又以桃園市為賣壓警報區。 部分地帶房價已出現建商自主修正：
🟡 需求面「冷到底」：股市漲翻天與房市兩樣情
雖然台股衝破 4 萬大關，但「股市熱」並未帶動「房市旺」。 4 月市場需求指標依舊落在最低級距，單週平均來客組數不到 10 組，成交組數更未及 1 組。 購屋方對於高房價與限貸壓力感到沉重，對政策鬆綁與檔期刺激皆顯無感。
🟡 展望下半年：選舉干擾將至，僵局恐難解
下半年將進入選舉前夕，為免干擾選情，房價勢必不得走漲，房市政策也難見利多轉機。 雖然 5、6 月預計有板橋、泰山、竹北與竹東等地的百億指標案現身，但陳炳辰判斷這僅屬「個案績效」，不具備帶動大盤脫困的能力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，4 月份分數為 34.3 分，燈號呈現去年 5 月迄今的第 12 個代表「衰退注意」的黃藍燈。 住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，此月份供給量大幅衰退，案量較前月大減 600 多億元，僅剩 300 多億元。 這種慘淡規模通常出現在農曆年節或民俗月，顯見即便有後 329 檔期加持，建商推案信心依然盡失。
目前無法去化的待售建案數高達 1,589 案，北台灣又以桃園市為賣壓警報區。 部分地帶房價已出現建商自主修正：
- A7 重劃區： 新案單價落在 4 字頭。
- 大竹重劃區： 房價回落至 3 字頭。
- 草漯重劃區： 下調走向每坪 25 萬元。
🟡 需求面「冷到底」：股市漲翻天與房市兩樣情
雖然台股衝破 4 萬大關，但「股市熱」並未帶動「房市旺」。 4 月市場需求指標依舊落在最低級距，單週平均來客組數不到 10 組，成交組數更未及 1 組。 購屋方對於高房價與限貸壓力感到沉重，對政策鬆綁與檔期刺激皆顯無感。
🟡 展望下半年：選舉干擾將至，僵局恐難解
下半年將進入選舉前夕，為免干擾選情，房價勢必不得走漲，房市政策也難見利多轉機。 雖然 5、6 月預計有板橋、泰山、竹北與竹東等地的百億指標案現身，但陳炳辰判斷這僅屬「個案績效」，不具備帶動大盤脫困的能力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。