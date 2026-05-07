北台灣預售屋市場供給驚見雪崩！ 根據住展雜誌今（7）日最新統計，4 月推案量大減 600 億元，建商信心降至冰點，在投資重鎮桃園市的 A7、大竹與草漯三大重劃區，已悄悄出現房價修正警訊，其中草漯地區甚至殺到每坪 25 萬元以求去化。   

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🟡 住展風向球連亮 12 盞藍黃燈，案量剩 300 億如「民俗月」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，4 月份分數為 34.3 分，燈號呈現去年 5 月迄今的第 12 個代表「衰退注意」的黃藍燈。 住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，此月份供給量大幅衰退，案量較前月大減 600 多億元，僅剩 300 多億元。 這種慘淡規模通常出現在農曆年節或民俗月，顯見即便有後 329 檔期加持，建商推案信心依然盡失。   

▲房市警報未解除！最新住展風向球數據顯示，2026 年 4 月北台灣房市總分為 34.3 分，已連續 12 個月亮起象徵「衰退注意」的黃藍燈 。從數據可見，預售推案量分數單月大減，反映出建商信心與案量均呈現雪崩式下滑。（圖／住展雜誌提供）
▲房市警報未解除！最新住展風向球數據顯示，2026 年 4 月北台灣房市總分為 34.3 分，已連續 12 個月亮起象徵「衰退注意」的黃藍燈 。從數據可見，預售推案量分數單月大減，反映出建商信心與案量均呈現雪崩式下滑。（圖／住展雜誌提供）
🟡 房價鬆了！桃園「這 3 區」開出建商自主修正第一槍

目前無法去化的待售建案數高達 1,589 案，北台灣又以桃園市為賣壓警報區。 部分地帶房價已出現建商自主修正：   

  • A7 重劃區： 新案單價落在 4 字頭。   
  • 大竹重劃區： 房價回落至 3 字頭。   
  • 草漯重劃區： 下調走向每坪 25 萬元。   
陳炳辰認為，量先價行的經濟學規律已在桃園發酵，未來是否會擴散至全境值得關注。   

🟡 需求面「冷到底」：股市漲翻天與房市兩樣情

雖然台股衝破 4 萬大關，但「股市熱」並未帶動「房市旺」。 4 月市場需求指標依舊落在最低級距，單週平均來客組數不到 10 組，成交組數更未及 1 組。 購屋方對於高房價與限貸壓力感到沉重，對政策鬆綁與檔期刺激皆顯無感。   

🟡 展望下半年：選舉干擾將至，僵局恐難解

下半年將進入選舉前夕，為免干擾選情，房價勢必不得走漲，房市政策也難見利多轉機。 雖然 5、6 月預計有板橋、泰山、竹北與竹東等地的百億指標案現身，但陳炳辰判斷這僅屬「個案績效」，不具備帶動大盤脫困的能力。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...