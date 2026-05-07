台北股市近期屢屢創下新高紀錄，今（7）日盤中更是站上42000點關卡。大多頭趨勢之下，投資人交投氣氛熱絡，不少上班族以及年輕族群投入股市交易。不過，有中小企業老闆表示，公司這一個月內有5名員工離職，原因竟然都是「要專職投資股票」。
有一名中小企業老闆在臉書發文指出，「4月份已經走了5名員工了，每一個都說要去投資股票，說什麼股票比較好賺，是要我們這種中小企業怎麼活？」
貼文曝光後，引發民眾兩派討論，有一派認為「別急，應該過一陣子就會回來了」、「5月就會回鍋了」、「說真的，我從玩股票認識的人裡面，沒有一個人是真的從當沖賺到錢的，到後面都是慘賠」、「你放心，他們不久就會回來職場，一定會的，股票不是讓這種投機者存活的地方」，認為全職投資風險極高，並不是說專職操作就能賺錢。
但也有民眾認為「老闆就想要一年賺幾百萬幾千萬，不分給員工啊」、「老闆賺錢都不分員工，有其他可以賺的，離開更實際」、「中小企業加薪破解他們」、「把薪水提高啊，連這都做不到代表公司被自然淘汰了」，認為企業應重新檢視留才條件。
台北股市今日再度走強，開盤上漲121.11點、來到41259.96點，盤中站上42000點，最高來到42156.06點，再創新高點，終場上漲794.93點或1.93%，收在41933.78點，再創收盤新高，成交量為1.19兆元。
中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.6點、來到410.89點，盤中最高來到417.86點，終場上漲6.12點或1.49%，收在416.41點，再創收盤新高，成交量為3525.66億元。
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貼文曝光後，引發民眾兩派討論，有一派認為「別急，應該過一陣子就會回來了」、「5月就會回鍋了」、「說真的，我從玩股票認識的人裡面，沒有一個人是真的從當沖賺到錢的，到後面都是慘賠」、「你放心，他們不久就會回來職場，一定會的，股票不是讓這種投機者存活的地方」，認為全職投資風險極高，並不是說專職操作就能賺錢。
但也有民眾認為「老闆就想要一年賺幾百萬幾千萬，不分給員工啊」、「老闆賺錢都不分員工，有其他可以賺的，離開更實際」、「中小企業加薪破解他們」、「把薪水提高啊，連這都做不到代表公司被自然淘汰了」，認為企業應重新檢視留才條件。
台北股市今日再度走強，開盤上漲121.11點、來到41259.96點，盤中站上42000點，最高來到42156.06點，再創新高點，終場上漲794.93點或1.93%，收在41933.78點，再創收盤新高，成交量為1.19兆元。
中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.6點、來到410.89點，盤中最高來到417.86點，終場上漲6.12點或1.49%，收在416.41點，再創收盤新高，成交量為3525.66億元。