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攸關1.25兆國防特別條例在立法院歷經4次協商未果，預計將在明日立法院會表決，而國民黨內部版本紛歧，包括3800億、3800億+N與8000億，對此立委林俊憲今（7）日，說實話要是國民黨始終堅持3800億的版本到底，還比較看得起他們，再講白一點，拖延的寶貴時間、討論的社會成本，全都是花在讓國民黨自己內鬥上，然後讓全台灣一起承擔後果，所以現在只希望明天能順利表決，讓軍購至少往前一步，畢竟3800億也好、8000億也好，「說實話，有差嗎？」林俊憲說，軍購預算協商了4次都破局，明天可能就會表決，照現在的消息，藍白最有可能還是硬推3800億的版本，在第一線看他們吵了好幾個月，講講自己的感想，「說實話，要是國民黨始終堅持3800億的版本到底，我還比較看得起他們」。林俊憲表示，現在很明顯，3800億就是中國要的、讓台灣軍事實力最弱化的版本，那8000億又是怎麼回事？不就是國民黨內有人首鼠兩端、既要又要，不想得罪選民、更不敢惹怒中國嗎？林俊憲提到，真正能讓台灣國防最強化、美方也始終支持的版本，就是行政院版1.25兆，沒有第2種。結果吵了幾個月，院版幾乎沒有被討論。再講白一點，拖延的寶貴時間、討論的社會成本，全都是花在讓國民黨自己內鬥上，然後讓全台灣一起承擔後果。林俊憲說，所以，現在只希望明天能順利表決，讓軍購至少往前一步，畢竟3800億也好、8000億也好，說實話，有差嗎？而事情不會到這裡就結束，只有等到表決定案，讓國民黨再也不能逃避，「他們才會真正看到，『後果』究竟有多可怕？」