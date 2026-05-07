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針對昨日軍購特別條例朝野協商又破局，民進黨發言人林楚茵今（7）日痛批，藍白嘴上喊支持國防，轉頭又把國防特別預算砍成打折版，「3800億+N、8000億喊來喊去，搞得國防軍購像菜市場喊價，不僅拖慢國防整備，更是給習近平送上大禮包」；對於國防特別預算條例最快明將於立法院院會表決，林楚茵強調，不論是3,800億元鄭麗文版本、8,000億元徐巧芯版本，都比不上台美共同研議、對國防建軍備戰有整體規劃的8年1.25兆元版本，國民黨若真心重視國防安全與地方產業，就應支持行政院版。林楚茵表示，國防部專業規劃的8年1.25兆版本，不只對美軍購，還有商購、委製、自主研發跟產業布局，但不論藍白哪一種版本，都是砍掉商購、刪掉委製，至少都會短缺3000多億。砍商購，就是告訴中共台灣灘頭防線還有破口；刪委製，就是把台灣擋在民主夥伴打造的無人機去紅供應鏈門外。林楚茵痛批，國民黨還說要等美方「發價書」才同意預算，部長顧立雄直接講白，發價書簽署期限通常很短，如果等發價書來才通過條例、審預算，立法院根本沒時間審，這才是真正的空白授權。他說，國民黨鬼打牆喊監督、菜市場式喊價，不惜演出宮鬥戲，就是要卡住台灣軍購、拖慢國防整備，在川習會前送給習近平一個大禮包。林楚茵強調，台灣經濟大好、台股再創新高，是大家努力打拚的成果，但經濟越好，越需要國防守住成果，沒有國防安全，就沒有投資，也沒有產業的下一步。對於明天最快表決國防特別預算條例，林楚茵強調，嘴巴說支持國防、重視產業很容易，真正態度就看這一票。他呼籲，請藍白兩黨的委員們用行動證明，要強化國家防衛，要支持地方產業，就支持行政院版國防特別預算條例。