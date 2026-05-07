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國民黨立委柯志恩今（7）日質詢公視計畫將旗下TaiwanPlus辦公室遷往華視總部，但租金遠低於行情，另外還有拖欠薪資問題，不過華視則發出聲明，稱員工薪資都按時發放，也沒有員工反映異狀，另外租賃辦公室仍在洽談，尚未正式合約，且租金價格在全體租戶的平均價格之上。批評柯志恩質詢內容與事實不符。對此，柯志恩也發出聲明，痛斥華視抹黑，要求停止造謠、直面財務危機，別當公廣之恥。柯志恩辦公室說，華視聲明避重就輕，轉移經營不善之焦點，柯志恩質詢之核心，在於華視經營慘澹導致現金流吃緊，甚至須仰賴短期融資借貸才能支應人事行政費用。華視聲明宣稱「薪資按時發放」根本是自說自話、製造煙霧。她關心的是「財務惡化」的結構性危機，華視卻拿「發得出薪水」來掩蓋借貸度日的事實，難道這就是公廣媒體對財務健全的標準？柯志恩辦公室再指控，掩耳盜鈴，規避「左手租右手」的賤租疑雲關於TaiwanPlus洽租華視辦公大樓一事，華視聲明稱「無大興土木之狀況」，更是典型的偷換概念。柯志恩質詢重點在於TaiwanPlus 是否企圖以六二折低價強迫洽租？未來是否計畫在華視9-11樓大興土木？但華視竟以「現在沒動工」來搪塞未來可能的利益輸送。柯志恩辦公室更要求華視正面回答，能否保證未來租賃程序公開透明？能否保證絕無損及華視利益、違反「關係人交易」原則的「賤租」情事？華視與其胡說一通轉移焦點，不如確切承諾如何確保資產效益不被特定對象剝削。柯志恩辦公室更指出，華視承認大樓建物老舊、缺失待改，這代表安全早已亮起紅燈。「補正程序中」絕非違規的免死金牌。身為公廣媒體，不思解決公安隱憂，反而以此作為藉口，簡直視員工與租戶的人身安全於無物。柯志恩辦公室再說，請華視誠實面對，18年虧損35~40億的沉痾，華視與其花心思發聲明反擊監督，不如拿出具體的財務改善計畫。18年累計虧損高達35~ 40億元，昔日何等風光的華視而今沉淪至此，怎不令全民痛心！柯志恩曾任電視節目主持人、現任立委，愛深責切，要求曾任華視總經理的文化部長力謀改進、拯救華視，是職責所在，更是對全民負責。柯志恩辦公室直言，華視擁有許多專業且優秀的基層同仁，多數員工辛勤付出，期盼公司重返榮耀，然而，管理階層卻自毀專業，面對立委質詢不思自省，反而自編題目、造謠回應，這是不折不扣的「藐視國會、公信破產」。請華視停止這種不倫不類的政治操作，回歸媒體中立，別讓公廣集團的招牌毀在這一紙顛倒是非的聲明中。