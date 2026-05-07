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▲雖然外流的只是闞清子與何宣林練舞的畫面，但私生飯的偷拍行為還是讓粉絲覺得很可怕。（圖／微博＠福星李來財）

中國實境節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）開播後話題不斷，節目組還要求參賽者們入住宿舍、集體培訓，但近日宿舍就發生被私生飯偷拍的事件。女星闞清子、何宣林入住的房間因沒拉窗簾，被人從窗外拿長焦鏡頭拍攝、窺探隱私，二人穿著便服練舞的畫面外流，引發熱議。關鍵字「浪姐宿舍窗户偷拍」今（7）日衝上微博熱搜，有粉絲發現，闞清子與何宣林在房間練舞的畫面被外洩，拍攝角度明顯是從戶外對著陽台落地窗進行偷拍的，不是節目組官方架設的鏡頭。粉絲因此斥責偷拍者的行為，認為這種私生飯實在太可惡，紛紛留言撻伐，「真的是太無言了，姐姐們要記得拉窗簾啊」、「這何止是私生飯，從外面拍人家房間就是偷窺變態」、「就算節目組有在房內設鏡頭，也不代表外人可以隨便從窗戶偷拍吧」、「天哪，今天要是姐姐們走光怎麼辦，宿舍窗戶就不能貼個防窺膜嗎」、「在房間都可以被偷拍，她們真的好辦法好好休息嗎？」粉絲也呼籲節目組應該要加強宿舍周邊的戒備，或是派人巡邏，不要讓外人隨意闖入，拿個望遠鏡、長焦鏡頭就能窺探女明星的隱私，不過節目組目前未做出任何回應。而參與《浪姐7》、住進宿舍的還包含曾沛慈、蕭薔、范瑋琪、江語晨、徐潔兒等5名台灣女星，目前她們都尚未被淘汰，持續晉級中。