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全球掀起社群媒體監管浪潮

印尼正考慮禁止16歲以下未成年人使用電商平台，印尼通訊部長哈菲德（Meutya Hafid）表示，在對青少年祭出大規模社群媒體禁令之後，電商平台將是下一個規範對象，「因為我們發現有兒童在網購時成為詐騙受害者」。根據《法新社》報導，今年3月，印尼開始著手實施針對16歲以下未成年人的社群媒體禁令，跟進澳洲的腳步，希望保護兒童免受網路色情、網路霸凌與網路成癮等威脅。印尼政府最初規範鎖定8個「高風險」平台，包括YouTube、TikTok、臉書、IG、Threads、X、直播平台Bigo Live，以及遊戲平台Roblox。哈菲德表示，未來禁令將擴大適用於「所有數位平台」，其中也包括線上購物網站。哈菲德說明，政府的目標是協助家長對抗「大型網路平台」，以保護孩子，「如果沒有規範，就讓家長單獨對抗這些平台，就像叫家長和西洋棋特級大師下棋一樣，他們不可能贏，或者說會非常困難」。隨著各國政府越來越擔心社群媒體對用戶身心健康的影響，全球科技平台正面臨愈來愈大的監管壓力。土耳其上個月也通過法律，禁止15歲以下兒童使用社群媒體平台。包括挪威、希臘、法國、西班牙與丹麥等國家，也表示將推出類似限制措施。印尼當局目前將要求平台自行管理青少年使用權限，若未遵守相關法令，違規平台可能面臨罰款，甚至遭到暫停營運的處分。