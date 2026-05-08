5月報稅季，租屋族不要錯過每年最高18萬元的房租扣除額！只要符合排富條件，租屋族都能將租金申報「特別扣除額」，不需要經過房東同意。不過不少人好奇，申報租金扣除額，房東會知道嗎？對此，「RentOn租屋智選」在Threads上解答，表示房東會知道是誰申報租金。
申報租金抵稅房東都知道！沒住滿一年也能申請
「RentOn租屋智選」在Threads發文表示，租屋申報租金抵稅，不用經過房東同意，但房東其實都會知道是誰申報抵稅的，如果房東沒有正確申報租賃所得，租客申報租金抵稅後，房東通常會在幾個月後收到國稅局的補稅通知，就算房東同時出租好幾處房屋，通知上也會顯示申報租金扣除的房屋地址，所以房東透過地址就會知道是哪一位房客申報的。
有其他人詢問，若是同一個地址的分租套房，房東也會知道是哪一個房客申請的嗎？有人回應，房東可以看到申請人的姓名，所以會知道是誰申請。另外，也有人詢問，若是沒有住滿1年就退租，也可以申請嗎？「RentOn租屋智選」指出，只要是2025年的租屋租金都可以申請，不過若在2025年先租房、後買房，租金扣除額和房貸利息抵稅只能擇一申報。
社會住宅、以租屋補貼都能申請抵稅 房東申報租金可降低房屋稅
「RentOn租屋智選」也提醒，如果有申請過租屋補助，也可以申請租金特別扣除額，只要把租金扣除補助，剩下自己支付的租金部分，也能申請租金特別扣除額；住在社會住宅的民眾，也可以申請特別扣除額。
新北稅捐稽徵處也表示，房東若如實申報租金，經過核定之後可適用於較低的非自住房屋稅率，約1.5％到2.4％之間，這項稅率優惠需要在有出租事實的隔年、綜合所得稅申報期間，向國稅局完成租賃所得申報，才能維持優惠稅率。如果房東沒有如實申報租金收入，一被查獲將取消原本適用的優惠稅率，目前非自用房屋稅率約3.2％至4.8％，相差極大，提醒房東要如實申報租金。
租金申報特別扣除額3重點
重點一：誰可以申報租金抵稅？
✅名下沒有自有房屋：
納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在我國境內無自有房屋。不過有5種例外，就算名下有房子也能報，包括：
1、房子經政府公告拆遷，或依據「災害後危險建築物緊急評估辦法」被貼上危險標誌的房屋。
2、房屋毀損面積占整棟5成，經過直轄市、縣（市）主管機關認定，必須修復才能使用的房屋。
3、納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬合計沒有全部持分的繼承取得的房屋。
4、納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬為了就業、就學或就醫，需要在其他地方租屋，並且納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬合計，只有上述3種情況以外的1間自住房屋（含共有房屋）。
5、符合納稅義務人與配偶分居，可各自辦理綜合所得稅節稅申報，及計算稅額的認定標準規定，納稅義務人和配偶各自申報，就算配偶名下有房，也能申請房租特別扣除額。
✅租屋用於自住，不是供營業或執行業務使用。
✅申報租金抵稅有排富規定，114年度綜所稅申報適用稅率在20%（含）以上、股利按28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用。
重點二：可以扣除多少？
不管有沒有申請租金補貼，都能申報扣除房租。如果有申請租金補貼，全年支付的租金要「扣除政府補助金額」，剩餘的部分才能申報，每一個申報戶上限為18萬元，舉例來說，小明114年度租屋自住，全年租金花了24萬元，另外有領3萬6千元的租金政府補貼，24萬元扣3.6萬元後，有20.4萬元，每一申報戶最高可扣除18萬元，因此小明可申報18萬元租金扣除額。
重點三：需要檢附什麼文件
✅承租房屋的租賃契約書影本。
✅支付租金的付款證明影本，像是ATM轉帳交易明細、匯款證明或房東簽收的收據。
✅自住證明文件，像是自住切結書或納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬有登記戶籍。
✅若名下有房，不過符合例外視為「非自有房屋」的相關證明。
最後國稅局提醒，如果民眾對於房租支出申報特別扣除額有疑問，可以撥打國稅局免付費專線0800-000-321，或到戶籍所在地的國稅局諮詢。
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「RentOn租屋智選」在Threads發文表示，租屋申報租金抵稅，不用經過房東同意，但房東其實都會知道是誰申報抵稅的，如果房東沒有正確申報租賃所得，租客申報租金抵稅後，房東通常會在幾個月後收到國稅局的補稅通知，就算房東同時出租好幾處房屋，通知上也會顯示申報租金扣除的房屋地址，所以房東透過地址就會知道是哪一位房客申報的。
有其他人詢問，若是同一個地址的分租套房，房東也會知道是哪一個房客申請的嗎？有人回應，房東可以看到申請人的姓名，所以會知道是誰申請。另外，也有人詢問，若是沒有住滿1年就退租，也可以申請嗎？「RentOn租屋智選」指出，只要是2025年的租屋租金都可以申請，不過若在2025年先租房、後買房，租金扣除額和房貸利息抵稅只能擇一申報。
社會住宅、以租屋補貼都能申請抵稅 房東申報租金可降低房屋稅
「RentOn租屋智選」也提醒，如果有申請過租屋補助，也可以申請租金特別扣除額，只要把租金扣除補助，剩下自己支付的租金部分，也能申請租金特別扣除額；住在社會住宅的民眾，也可以申請特別扣除額。
新北稅捐稽徵處也表示，房東若如實申報租金，經過核定之後可適用於較低的非自住房屋稅率，約1.5％到2.4％之間，這項稅率優惠需要在有出租事實的隔年、綜合所得稅申報期間，向國稅局完成租賃所得申報，才能維持優惠稅率。如果房東沒有如實申報租金收入，一被查獲將取消原本適用的優惠稅率，目前非自用房屋稅率約3.2％至4.8％，相差極大，提醒房東要如實申報租金。
重點一：誰可以申報租金抵稅？
✅名下沒有自有房屋：
納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在我國境內無自有房屋。不過有5種例外，就算名下有房子也能報，包括：
1、房子經政府公告拆遷，或依據「災害後危險建築物緊急評估辦法」被貼上危險標誌的房屋。
2、房屋毀損面積占整棟5成，經過直轄市、縣（市）主管機關認定，必須修復才能使用的房屋。
3、納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬合計沒有全部持分的繼承取得的房屋。
4、納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬為了就業、就學或就醫，需要在其他地方租屋，並且納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬合計，只有上述3種情況以外的1間自住房屋（含共有房屋）。
5、符合納稅義務人與配偶分居，可各自辦理綜合所得稅節稅申報，及計算稅額的認定標準規定，納稅義務人和配偶各自申報，就算配偶名下有房，也能申請房租特別扣除額。
✅申報租金抵稅有排富規定，114年度綜所稅申報適用稅率在20%（含）以上、股利按28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用。
不管有沒有申請租金補貼，都能申報扣除房租。如果有申請租金補貼，全年支付的租金要「扣除政府補助金額」，剩餘的部分才能申報，每一個申報戶上限為18萬元，舉例來說，小明114年度租屋自住，全年租金花了24萬元，另外有領3萬6千元的租金政府補貼，24萬元扣3.6萬元後，有20.4萬元，每一申報戶最高可扣除18萬元，因此小明可申報18萬元租金扣除額。
✅承租房屋的租賃契約書影本。
✅支付租金的付款證明影本，像是ATM轉帳交易明細、匯款證明或房東簽收的收據。
✅自住證明文件，像是自住切結書或納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬有登記戶籍。
✅若名下有房，不過符合例外視為「非自有房屋」的相關證明。
最後國稅局提醒，如果民眾對於房租支出申報特別扣除額有疑問，可以撥打國稅局免付費專線0800-000-321，或到戶籍所在地的國稅局諮詢。