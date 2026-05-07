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在高雄市持續展現國際級醫療能量之際，高禾醫院今（7）日也召開記者會宣布正式通過美國國際認證委員會（American Accreditation Commission International，簡稱 AACI）國際醫療認證，並以96 分高分通過評鑑。此評鑑內容涵蓋文件審查、現場觀察、人員訪談及流程追蹤，並針對醫療品質管理、病人安全機制及跨部門整合能力進行完整檢視，強調制度化、標準化與持續改善能力。高禾醫院創辦人許庭源博士表示，此次通過 AACI認證，不僅是榮耀，更是一份制度化醫療的承諾。「這不是一張證書，而是一份責任。我們將病人安全與醫療品質落實為制度與文化，確保每一項醫療行為皆可被檢視、被追溯，並符合國際標準。」AACI 是一家受到ISQua EEA（國際醫療品質協會外部評估協會）認可的國際醫療機構認證單位，亦為少數同時涵蓋國際醫療保健標準與ISO/EN品質管理系統（如ISO 9001 品質管理體系）之認證機構，其標準強調以病人為中心，並全面檢視醫療機構在品質、安全與風險管理上的整體執行力。院長楊宗龍指出，AACI國際認證的核心，在於確認醫療機構是否真正將標準落實於日常醫療行為。「國際認證不是寫出來的，而是做出來的。我們建立的是一套可被稽核、可被追溯、並能持續改善的管理系統，使醫療品質不依賴個人，而是由制度支撐。」。楊宗龍進一步表示，院方已建立完整之品質管理與病人安全機制，包括指標監測、內部稽核、根因分析（RCA）及矯正與預防措施（CAPA），並形成持續優化之閉環管理架構，以確保醫療服務之一致性與安全性。楊宗龍說，高禾醫院未來將以此次國際認證為重要基礎，進一步推動醫療體系由「疾病治療」邁向「健康壽命管理」的新階段。隨著台灣正式進入超高齡社會，醫療的核心命題已不再僅是延長壽命，而是如何延長「健康地活著的時間」。在此趨勢下，高禾醫院攜手嘉和健康集團，規劃成立「高和長壽中心」，打造以健康餘命為核心的整合型管理平台。該中心未來將以個人化健康評估為起點，透過風險分層與數據分析，結合營養、運動、睡眠及壓力管理等多面向專業介入，並導入穿戴裝置與AI健康監測技術，建立可長期追蹤與持續優化的健康管理機制。不同於傳統一次性健檢模式，長壽中心將採會員制服務架構，強調長期關係經營與全週期健康管理，讓健康從靜態檢查報告轉變為可被持續經營的動態資產。