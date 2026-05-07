今（7）日白天原本豔陽高照，午後在大台北地區卻突然降下一陣雨勢，許多民眾反應不及成了落湯雞，對此中央氣象署表示，今天午後雨勢主要由熱力作用引發，降雨集中在大台北、中南部山區，預計晚間6時後逐漸趨緩，不過明（8）日鋒面通過，中部以北又要注意較大雨勢。
台北午後暴雨 氣象署揭成因
氣象署預報員劉沛騰表示，今天午後的降雨主因是「熱力作用」導致，下半天能感受到體感變悶熱，但由於前半段熱力不足，因此雨勢直到傍晚前才下，主要集中在「大台北、東北部近山區、中南部山區」，其中大台北和屏東山區降雨最多，整體雨勢預計晚間6時左右會趨緩。
新一波梅雨季鋒面會在明天抵達並通過台灣，加上東北季風、華南雲雨區影響，北部部降雨明顯，全天有短暫陣雨、雷雨，且有較大雨勢機率，東半部也有局部降雨，中南部多雲，山區有局部零星雨，類似天氣會維持到周六。
午後雷雨怎麼來的？
氣象署進一步解釋，午後的雷雨，大致有發展期、成熟期及消散期3階段，在第一階段先是形成上升氣流，把溫暖潮溼的空氣送到半空中。上升的空氣遇冷，水氣就會開始凝結而變成雲。
當氣流繼續上升，雲就越積越高，直上更冷的高空，雲中的水珠變得更大更重，有的凍結成雪或雹，有的雨滴越結越大，直到無法再被上升氣流所支持就會開始落下，而在降雨之前的下降氣流，會造成涼爽的陣風，這就表示意一場雷雨快要來臨。
此外，氣象署目前也發布「陸上強風特報」，提醒明天上午至晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率，請注意。
⚠️強風特報
📌影響時間：08日上午至08日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
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氣象署預報員劉沛騰表示，今天午後的降雨主因是「熱力作用」導致，下半天能感受到體感變悶熱，但由於前半段熱力不足，因此雨勢直到傍晚前才下，主要集中在「大台北、東北部近山區、中南部山區」，其中大台北和屏東山區降雨最多，整體雨勢預計晚間6時左右會趨緩。
新一波梅雨季鋒面會在明天抵達並通過台灣，加上東北季風、華南雲雨區影響，北部部降雨明顯，全天有短暫陣雨、雷雨，且有較大雨勢機率，東半部也有局部降雨，中南部多雲，山區有局部零星雨，類似天氣會維持到周六。
氣象署進一步解釋，午後的雷雨，大致有發展期、成熟期及消散期3階段，在第一階段先是形成上升氣流，把溫暖潮溼的空氣送到半空中。上升的空氣遇冷，水氣就會開始凝結而變成雲。
當氣流繼續上升，雲就越積越高，直上更冷的高空，雲中的水珠變得更大更重，有的凍結成雪或雹，有的雨滴越結越大，直到無法再被上升氣流所支持就會開始落下，而在降雨之前的下降氣流，會造成涼爽的陣風，這就表示意一場雷雨快要來臨。
⚠️強風特報
📌影響時間：08日上午至08日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣