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台北市「安鼠之亂」沸沸揚揚，藍營痛斥綠營「人造鼠」自導自演，高雄市議員李眉蓁昨在臉書公布高雄市街頭也出現老鼠，但遭不少網友攻擊。對此，藍委陳菁徽痛斥，不懂台北青鳥為何崩潰攻擊李眉蓁，「這是我們高雄人的事情，不得不慎重面對」，對於環境部長彭啟明稱不是認知作戰，她也回嗆，是不是親眼看到老鼠，縣市首長就要開記者會，那歡迎彭周末下高雄，看有沒有「好鼠運」。陳菁徽今在臉書表示，在台北天氣好，人會出來曬太陽。在高雄，不只人會出來曬太陽，老鼠也喜歡光天化日下出來曬太陽。昨天李眉蓁上傳一支「真正的」老鼠逛大街影片，在左營區大中路的福山國中、新莊高中外牆，最後跳進福山國中。這個地點明確、時間明確，絕對沒有造假的老鼠影片，聽說讓許多台北市的青鳥非常崩潰，甚至一直攻擊李眉蓁。陳菁徽說，她不懂，為什麼台北的青鳥要崩潰，「這是我們高雄人的事情！」高雄的環境需要更整潔，相關的措施要加強，畢竟近幾年來的漢他病毒確診案例，高雄2021年有4例、2022年1例、2023年2例，2024年也有1例。這是高雄市衛生局提供的數據，我們不得不慎重面對。陳菁徽說，昨天環境部要求台北市每天開記者會，說明鼠患處理的進度，環境部長也分享自己在大安森林公園看過老鼠，所以這不是認知作戰。照部長這個邏輯，是不是只要他親眼看到老鼠，那個縣市首長就要開記者會？如果是的話，歡迎環境部長周末下高雄一趟，親身走一遭，看有沒有好鼠運陳菁徽更嗆，，環境部長的判斷標準，也可能是基於政黨、顏色的不同。藍營執政縣市，就是要開記者會，這樣環境部就可以監督，就可以盯；至於綠營執政縣市，既然都是同派同黨，雖不至於用蛇鼠一窩來形容，但有時候睜一隻眼閉一隻眼，過街老鼠裝作沒看到，也不是不可能；「賴政府不要雙重標準，台灣會更好，社會更安寧。」