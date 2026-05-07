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台中市住宅防火成效再傳捷報!台中市政府消防局推動「住宅防火對策2.0」成果亮眼，在內政部消防署最新評核中，以102分成績勇奪六都甲組第一名，成為全國住宅防火工作的績優城市。8年來台中市建築物火災件數已從997件大幅下降至今年的295件，降幅高達70%。消防局指出，這項成績不只是評比上的肯定，更反映出台中近年在居家防火與用電安全上的整體改善。根據統計，台中市建築物火災件數已從8年前的997件，大幅下降至今年的295件，降幅高達70%，顯示各項防火政策逐漸發揮成效。消防局表示，近年除持續強化住宅防火宣導外，也積極從火災源頭進行預防，其中全國率先推動「高風險族群居家電路汰舊換新」計畫，針對屋齡超過30年的老舊住宅提供補助，協助弱勢家庭與高齡長者改善老舊電線問題，降低電氣火災風險。此外，被視為「居家保命守護神」的住宅用火災警報器，也成為防火重要關鍵。消防局指出，目前台中市住警器設置率已達99.22%，並已有多起火警案例因住警器及時作動，讓住戶得以及早逃生，成功避免重大傷亡與家庭悲劇。消防局強調，未來將持續深化住宅防火政策，結合科技、防災教育與社區宣導，進一步提升市民防火意識與居家安全，朝打造安全、韌性且永續的宜居城市目標邁進。