女星范筱梵在2002年因出演《麻辣鮮師》中「小孟」（楚孟倩）一角走紅，而今（7）日她迎來47歲生日，在社群PO出穿著低胸細肩帶背心的辣照，祝自己生日快樂，已在2022年與梅森麥喆互動創意行銷創始人王春甡離婚、單身4年的她，還在文中大方喊話：「要追我的請加油。」

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范筱梵在今日迎來47歲生日，她也大方曬出好身材，PO出一張穿著細肩帶低胸背心的辣照，為自己慶生寫下：「我依舊還是那個韌性的我，活到這個年紀有伴已不是最重要，有了自己才是看見生命的真諦。我還是我只是又進階成頂天等級，要追我的請加油。」直接公開尋找另一半。

▲范筱梵曬低胸辣照，祝自己生日快樂。（圖／翻攝自Na范筱梵Na FB）
▲范筱梵曬低胸辣照，祝自己生日快樂。（圖／翻攝自Na范筱梵Na FB）
范筱梵美照引熱議　網讚：根本沒變

而照片中，范筱梵披著一頭招牌短髮的看向前方，微微遮住眼睛的長劉海，與她沒有對焦的眼神，看起來有種破碎的美感，不變美貌也引來大批粉絲讚嘆，「還是一樣漂亮」、「太美了吧，請問要追妳的人哪裡可以報名」、「跟《麻辣鮮師》時期幾乎沒變，只是更成熟了。」

范筱梵《麻辣鮮師》走紅　老公爭議頻傳最終離婚

范筱梵在國中時期，就因獨特美貌而以拍攝平面雜誌、廣告及MV模特兒身份活躍。而在2002年，范筱梵出演《麻辣鮮師》中「小孟」一角，招牌短髮與大眼睛，讓她成功被外界看見，並陸續出演電視劇《混混教授》、《我愛我愛我》、電影《熱帶魚》、《命帶追逐》等作品。

私生活方面，范筱梵於2011年與梅森麥喆互動創意行銷創始人王春甡，秘密登記結婚後，便在2012年漸漸淡出演藝圈，移民至泰國生活，並生下兩名兒子，將重心轉為家庭。不料2018年，范筱梵爆出婚變，王春甡不斷傳出負面傳聞，像是和裸女洗泰國浴、財務糾紛等。而在2021年，范筱梵臉書感情狀態改為單身，並在2022年帶著兒子回台灣居住，開始復出演藝圈，並於同年8月正式離婚。

資料來源：范筱梵FB


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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...