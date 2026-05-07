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繼昨天會晤立法院長韓國瑜後，國民黨主席鄭麗文今天南下台中，與市長盧秀燕一起吃牛肉麵。促成這場午餐會的市黨部主委蘇柏興表示，兩人聊了一個多小時，除了交換對地方選情的看法，針對軍購案「講得很好，已經有共識」。至於是否為盧秀燕上午講的版本，蘇柏興賣個關子說「明天在立法院就知道了」。盧秀燕今（7）日上午受訪時，喊出「優先通過政府軍購約8、9千億預算，商購預算可列為明年度預算」的說法，由於接近1.25兆的民進黨版本，在軍購案爭議過程投下一顆新的震撼彈；未料鄭麗文下午就發臉書，透露中午和盧秀燕一起吃牛肉麵，並稱「來自媽媽市長的鼓勵，就像台中的陽光一樣和煦，讓麗文感受到滿滿的溫暖」。國民黨台中市黨部主委、市議員蘇柏興證實，這場午餐會由他安排，地點就在市府附近。他表示鄭麗文昨天已經拜訪立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌，今天再拜訪盧秀燕，了解她對軍購案的看法，也對台中目前的選情交換意見。蘇柏興說，兩人中午一點多碰面、吃了一個多小時，針對軍購案的部分交換意見「這部分有共識了」、「兩人聊得很好」。對於所謂共識，是否與上午盧秀燕所言「國家對國家政府8、9千億的採購先通過，商購排明年預算」相同？蘇柏興說，關於立法院的部分他不便講太多，只能透露「明天就會了解」。盧秀燕子弟兵立委黃健豪則說，盧秀燕在會晤中提到，國民黨身為最大黨，要聽取主流民意的聲音，做任何決定要跟著民意，所謂民意包括民眾對軍購的民調、絕大多數民選縣市長及立委的態度。大家對美軍購的態度是一致的、都是願意支持的，只是話沒說清楚，一直在數字上打轉。