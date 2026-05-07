日本首相高市早苗在去年11月於國會答辯時，提到了「台灣有事」相關言論，當時引發中國強烈不滿，更連連祭出了反制措施，日中關係降到冰點。如今高市早苗這番發言已發表滿半年，日媒指出，日中關係持續惡化，雙方不僅沒有實施部長級對話，再加上高市早苗正在推動修訂安全保障3文件，增加國防開支，分析人士對於在今年內舉行兩國領導人會談抱持悲觀看法。
「台灣有事」言論引發連鎖反應：旅遊與經貿受創
根據共同社報導，高市早苗在去年11月眾議院預算委員會議上，針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權。此言論引發中國強烈批評，並同時祭出反制措施，呼籲國民避免前往日本。日本國家旅遊局的數據顯示，今年1至3月期間，訪日中國人數量與去年同期減少了54.6%。
中國政府自1月起，加強稀土等軍民兩用物項的對日出口管制，至今仍未鬆動。日本外交消息人士表示：「對日資企業而言，雖然還沒有發展成生死攸關的問題，但正在被越勒越緊。」
外交定位降調與安保政策對立
除了旅遊與經濟貿易上的衝擊之外，外交文件也顯示出兩國關係降溫。日本在2026年版《外交藍皮書》中把對中國的表述從2025年版的「最重要的雙邊關係」降調為「重要鄰國」。此外，日本4月解禁了殺傷性武器出口後，中國隨即表達了嚴重關切。
高市早苗在本月1日對媒體表示：「日本始終對對話持開放態度，願作出戰略性應對。」不過高市早苗憑藉著內閣的高支持率，拒絕中方要求的撤回涉台發言，轉而為了擺脫對華依賴而致力於關鍵礦產採購多元化。
領袖會談展望：APEC峰會成關鍵指標
日本關注11月將在中國召開的亞太經濟合作組織（APEC）的領袖峰會。作為東道主的中國國家主席習近平是否會為了會議成功而同意舉行日中領袖會談，成為外界關注焦點。依據慣例，5至10月間陸續召開的APEC部長級系列會議，可能成為觀察雙方意願的重要指標。
不過有許多外交相關人士對此並不樂觀。若日本在修改安保3文件之際提出增加防衛費，可能將引起中國批評日本軍國主義死灰復燃。日本政府相關人士表示：「只要高市內閣持續存在，關係或許就很難改善。」
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根據共同社報導，高市早苗在去年11月眾議院預算委員會議上，針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權。此言論引發中國強烈批評，並同時祭出反制措施，呼籲國民避免前往日本。日本國家旅遊局的數據顯示，今年1至3月期間，訪日中國人數量與去年同期減少了54.6%。
中國政府自1月起，加強稀土等軍民兩用物項的對日出口管制，至今仍未鬆動。日本外交消息人士表示：「對日資企業而言，雖然還沒有發展成生死攸關的問題，但正在被越勒越緊。」
外交定位降調與安保政策對立
除了旅遊與經濟貿易上的衝擊之外，外交文件也顯示出兩國關係降溫。日本在2026年版《外交藍皮書》中把對中國的表述從2025年版的「最重要的雙邊關係」降調為「重要鄰國」。此外，日本4月解禁了殺傷性武器出口後，中國隨即表達了嚴重關切。
高市早苗在本月1日對媒體表示：「日本始終對對話持開放態度，願作出戰略性應對。」不過高市早苗憑藉著內閣的高支持率，拒絕中方要求的撤回涉台發言，轉而為了擺脫對華依賴而致力於關鍵礦產採購多元化。
領袖會談展望：APEC峰會成關鍵指標
日本關注11月將在中國召開的亞太經濟合作組織（APEC）的領袖峰會。作為東道主的中國國家主席習近平是否會為了會議成功而同意舉行日中領袖會談，成為外界關注焦點。依據慣例，5至10月間陸續召開的APEC部長級系列會議，可能成為觀察雙方意願的重要指標。
不過有許多外交相關人士對此並不樂觀。若日本在修改安保3文件之際提出增加防衛費，可能將引起中國批評日本軍國主義死灰復燃。日本政府相關人士表示：「只要高市內閣持續存在，關係或許就很難改善。」