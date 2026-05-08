台股昨（7）日正式站上 4 萬 2 大關，由台積電領軍的權值股狂飆，帶動大盤今年以來漲勢凌厲。然而，在這一波多頭行情中，被動追蹤指數的 0050 與 006208 報酬率約 37.8%，表現雖然穩健，卻已被主動選股的「股王」甩在後頭。統一台股增長 ETF（00981A） 今年以來報酬率衝破 70.35%，績效幾乎是 0050 的兩倍。
🟡 00981A 是什麼？揭秘主動選股的「超額獲利」
與 0050 僵化追蹤大型市值權重不同，00981A（統一台股增長） 是一檔「主動式 ETF」，不設限於追蹤特定指數，而是由統一投信的經理人團隊根據市場趨勢主動選股。
🟡 主動式表現領跑！00981A 月漲幅高達 45.68%
根據最新統計，主動式 ETF 在這波 4 萬 2 行情中占盡優勢。00981A 不僅今年報酬率驚人，近一個月更繳出 45.68% 的成績單，大幅領先同類產品。
相較之下，其他主動式 ETF 表現也亮眼，如復華台灣未來 50（00991A）年報酬為 59.52%，群益台灣強棒（00982A）與野村臺灣優選（00980A）則分別為 46.59% 及 44.87%。數據顯示，在產業輪動極快的 2026 年，主動選股優勢明顯。
🟡 陳重銘揭秘：ETF 股價跟買賣超無關！看「淨值」才是常識
針對 00981A 近期受到外資賣超 20 萬張，對股價有影響嗎？「不敗教主」陳重銘在臉書指出，投資人應建立正確常識：「ETF 的股價只跟淨值有關，淨值只跟成分股的股價有關」，因此 ETF 的股價與外資買賣超基本上無關。
陳重銘分析，00981A 目前規模已達驚人的 2,700 億元，在外流通股票高達 921 萬張 。即便外資兩天賣超 20 萬張，規模佔比仍極小，根本影響不到股價 。他呼籲投資人，ETF 規模不固定，不能看「籌碼」或「買賣超」操作，白話文來說：「你只要關心淨值即可」。
🟡 龔鴻彬分析師：主動式 ETF 應選「大間、募資能力強」
面對主動式 ETF 績效大爆發，豐銀投顧分析師龔鴻彬接受《NOWNEWS》訪問時也提出操作建議。他提醒，由於主動式 ETF 高度仰賴經理人的操盤功力與研究資源，因此投資人在挑選時，「要相信操盤人的功力，建議選比較大間、募資能力強的投信品牌。」
🟡 一地雷注意！統一投信：主動型不保證超越大盤
雖然報酬率驚人，但標題中提及的「一地雷」也值得投資人警惕。統一投信特別提醒，主動式 ETF 與被動式 ETF 並無絕對的優劣之分：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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與 0050 僵化追蹤大型市值權重不同，00981A（統一台股增長） 是一檔「主動式 ETF」，不設限於追蹤特定指數，而是由統一投信的經理人團隊根據市場趨勢主動選股。
- 核心組成： 該標的專攻「台股增長」，重點布局具備高成長性的 AI 供應鏈、半導體與高科技族群。
- 靈活優勢： 經理人能根據產業輪動速度，主動尋找如富蘭克林華美高科技基金、野村優質基金等強勢主動基金所看好的績優個股，在多頭市場中爭取超越市場平均的「超額利潤」。
根據最新統計，主動式 ETF 在這波 4 萬 2 行情中占盡優勢。00981A 不僅今年報酬率驚人，近一個月更繳出 45.68% 的成績單，大幅領先同類產品。
相較之下，其他主動式 ETF 表現也亮眼，如復華台灣未來 50（00991A）年報酬為 59.52%，群益台灣強棒（00982A）與野村臺灣優選（00980A）則分別為 46.59% 及 44.87%。數據顯示，在產業輪動極快的 2026 年，主動選股優勢明顯。
🟡 陳重銘揭秘：ETF 股價跟買賣超無關！看「淨值」才是常識
針對 00981A 近期受到外資賣超 20 萬張，對股價有影響嗎？「不敗教主」陳重銘在臉書指出，投資人應建立正確常識：「ETF 的股價只跟淨值有關，淨值只跟成分股的股價有關」，因此 ETF 的股價與外資買賣超基本上無關。
陳重銘分析，00981A 目前規模已達驚人的 2,700 億元，在外流通股票高達 921 萬張 。即便外資兩天賣超 20 萬張，規模佔比仍極小，根本影響不到股價 。他呼籲投資人，ETF 規模不固定，不能看「籌碼」或「買賣超」操作，白話文來說：「你只要關心淨值即可」。
面對主動式 ETF 績效大爆發，豐銀投顧分析師龔鴻彬接受《NOWNEWS》訪問時也提出操作建議。他提醒，由於主動式 ETF 高度仰賴經理人的操盤功力與研究資源，因此投資人在挑選時，「要相信操盤人的功力，建議選比較大間、募資能力強的投信品牌。」
🟡 一地雷注意！統一投信：主動型不保證超越大盤
雖然報酬率驚人，但標題中提及的「一地雷」也值得投資人警惕。統一投信特別提醒，主動式 ETF 與被動式 ETF 並無絕對的優劣之分：
- 無保證報酬： 主動式 ETF 並不保證一定能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF。
- 過去績效非保證： 投資人應注意，過去的輝煌績效並不代表未來績效的保證。
- 風險評估： 投資前應審慎評估市場波動與各項風險，並根據自身的風險承受度選擇產品。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。