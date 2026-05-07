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從「南鼠北送」到「AI鼠」？鄧凱勛酸：綠營玩到爐火純青

「真正可怕的不是老鼠！」鄧凱勛砲轟：假影片帶風向

民進黨近期猛攻台北市鼠患議題，持續將矛頭指向地方首長蔣萬安；不過藍營也展開反擊，質疑網路上出現大量「南鼠北送」的不實照片與影片，根本是「認知作戰」。對此，國民黨前發言人鄧凱勛狠酸，把公共衛生議題變成認知作戰工具、把人民焦慮當成政治燃料，最後必然只會受到人民的唾棄。鄧凱勛表示，沈伯洋過去最常把「認知作戰」掛在嘴邊，然而現今社群出現大量老鼠影片，卻被抓包有些畫面根本不在台北，遭酸是「南鼠北送」，甚至開始出現「AI鼠」影像，企圖營造「全台鼠患失控」的氛圍。從「南鼠北送」到「AI鼠」，操作手法越來越誇張，這不是認知作戰，什麼才是認知作戰？民進黨根本就是玩到爐火純青。鄧凱勛續指，中央一方面透過疾管署、衛福部不斷強調「疫情沒有升溫趨勢」、「案例與往年同期差不多」，要民眾安心；另一方面，環境部卻又要求台北市政府比照疫情規格、甚至天天開記者會報告，不禁令人民懷疑到底是在防疫，還是在操作恐慌？鄧凱勛提到，反觀蔣萬安市府，持續提出12行政區大清消、鼠類偵防師、市場與工地加強管理等具體措施；台中市府則透過環境整頓、定期清消、強化通報機制等方式，維持連續2年漢他病毒「零確診」。地方政府都在務實解決問題，但有些人卻只想利用老鼠議題進行政治操作。「最諷刺的是，真正讓人民恐慌的，從來不只是老鼠。」鄧凱勛強調，反而是那些每天在網路上散播焦慮、製造對立、甚至不惜用假影片與AI造假的人。如果民進黨想用這樣的方式打選戰，把公共衛生議題變成認知作戰工具、把人民焦慮當成政治燃料，最後必然只會受到人民的唾棄。