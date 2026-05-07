荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，已有3人死亡，世界衛生組織（WHO）證實屬於可人傳人的「安地斯病毒株」（Andes virus，ANDV）。該郵輪的出發地阿根廷，去年6月至今已有101例漢他病毒個案去年同期的兩倍。
氣溫升高助長漢他病毒 阿根廷病例暴增兩倍
美聯社報導，阿根廷衛生部週二報告稱，自 2025 年 6 月以來，該國已發生 101 例漢坦病毒感染病例，大約是去年同期病例數的兩倍。過去漢他病毒多在巴塔哥尼亞南端，但目前已有83%的病例集中在阿根廷最北端。
阿根廷傳染病學家皮齊（Hugo Pizzi）表示，氣候變遷導致阿根廷生態越來越熱帶化，氣溫升高會擴大病毒的傳播範圍，導致登革熱、黃熱病等疫情，新出現的熱帶植物的種子，也會吸引能攜帶漢他病毒的老鼠大量繁殖。人們通常是透過接觸囓齒動物的糞便、尿液或唾液而感染該病毒。
在南美洲發現的漢他病毒「安地斯病毒株」（Andes virus）會引發嚴重的肺部疾病。數據顯示，該疾病去年的致死率高達三分之一，遠高於過去五年的平均值15%
郵輪爆漢他疫情已3死 疑賞鳥活動染病毒
阿根廷官員正努力查明感染漢他病毒的乘客，在登上宏迪斯號郵輪之前，在阿根廷境內的哪些地方活動過。這艘郵輪出發前停靠在阿根廷火地省，該地從未出現過漢他病毒案例，並從阿根廷南部城市烏斯懷亞出發，原定前往南極。
漢他病毒的潛伏期為一至八週。因此，很難確定乘客是在4月1日離開阿根廷前往南極洲之前感染的病毒；還是在南大西洋偏遠島嶼停靠期間感染的病毒；亦或是船上感染的病毒。
目前該郵輪有3名死亡案例，其中兩名是荷蘭籍夫妻、一名是德國女性。
阿根廷調查人員透露，當局推測這對夫妻是在烏斯懷亞的一次賞鳥活動中感染病毒，調查仍在進行中。當局也正在追蹤這兩名荷蘭遊客在阿根廷南部巴塔哥尼亞森林山坡上的行踪，該地區是部分感染病例的聚集地。
阿根廷政府目前已向西班牙、塞內加爾、南非、荷蘭及英國提供病毒基因物質與設備，協助各國偵測病毒。
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美聯社報導，阿根廷衛生部週二報告稱，自 2025 年 6 月以來，該國已發生 101 例漢坦病毒感染病例，大約是去年同期病例數的兩倍。過去漢他病毒多在巴塔哥尼亞南端，但目前已有83%的病例集中在阿根廷最北端。
阿根廷傳染病學家皮齊（Hugo Pizzi）表示，氣候變遷導致阿根廷生態越來越熱帶化，氣溫升高會擴大病毒的傳播範圍，導致登革熱、黃熱病等疫情，新出現的熱帶植物的種子，也會吸引能攜帶漢他病毒的老鼠大量繁殖。人們通常是透過接觸囓齒動物的糞便、尿液或唾液而感染該病毒。
在南美洲發現的漢他病毒「安地斯病毒株」（Andes virus）會引發嚴重的肺部疾病。數據顯示，該疾病去年的致死率高達三分之一，遠高於過去五年的平均值15%
郵輪爆漢他疫情已3死 疑賞鳥活動染病毒
阿根廷官員正努力查明感染漢他病毒的乘客，在登上宏迪斯號郵輪之前，在阿根廷境內的哪些地方活動過。這艘郵輪出發前停靠在阿根廷火地省，該地從未出現過漢他病毒案例，並從阿根廷南部城市烏斯懷亞出發，原定前往南極。
漢他病毒的潛伏期為一至八週。因此，很難確定乘客是在4月1日離開阿根廷前往南極洲之前感染的病毒；還是在南大西洋偏遠島嶼停靠期間感染的病毒；亦或是船上感染的病毒。
目前該郵輪有3名死亡案例，其中兩名是荷蘭籍夫妻、一名是德國女性。
阿根廷調查人員透露，當局推測這對夫妻是在烏斯懷亞的一次賞鳥活動中感染病毒，調查仍在進行中。當局也正在追蹤這兩名荷蘭遊客在阿根廷南部巴塔哥尼亞森林山坡上的行踪，該地區是部分感染病例的聚集地。
阿根廷政府目前已向西班牙、塞內加爾、南非、荷蘭及英國提供病毒基因物質與設備，協助各國偵測病毒。