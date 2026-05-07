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英國足球明星大衛貝克漢（David Beckham）一家的家庭風波越演越烈，長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）公開控訴從小被父母操控人生，甚至直言「品牌代言高於一切」，讓向來以完美形象著稱的貝克漢家族陷入輿論風暴。對此，52歲的維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）近日再度正面回應，強調自己並不是外界形容的「強勢母親」，不過有消息指出，母子早已斷聯將近一年，如今甚至需透過律師溝通。布魯克林日前公開一封長達6頁的聲明，內容直指父母長年過度干涉人生安排，甚至認為家人把「貝克漢品牌」看得比一切都重要。他還爆料，母親曾介入自己的婚前戀情，甚至在婚禮當天搶走原本屬於新郎與新娘的第一支舞，震撼內容曝光後，立刻掀起外界熱議。面對兒子的連番指控，維多利亞近日登上Podcast節目《Aspire with Emma Grede》回應爭議。她表示，從未想過打造什麼「品牌帝國」，外界口中的「Brand Beckham（貝克漢品牌）」只是自然形成的結果。她解釋，貝克漢當年專注於足球與代言工作，而自己則因辣妹合唱團時期接觸品牌經營，夫妻倆一直都是各自發展事業，「他做他的事，我做我的事」。維多利亞也談到教育理念，強調自己從未想逼迫孩子，不是強勢媽媽，而是希望幫助孩子找到最好的自己。她提到，21歲的克魯茲正在發展音樂事業，14歲的哈潑則因青春痘困擾，開始研究屬於自己的護膚品牌。她認為，身為母親最重要的是支持與鼓勵，而不是控制孩子的人生。她也透露，只要沒有工作行程，全家每天傍晚6點一定會一起吃晚餐，餐桌上更禁止使用手機，希望透過交流維持緊密關係。不過，維多利亞口中的溫和母親形象，與布魯克林口中的家庭樣貌明顯存在落差。外媒指出，母子關係早在去年5月便已降到冰點，雙方幾乎不再直接聯絡，如今甚至透過律師傳話。雖然維多利亞在節目中未直接點名兒子，但強調「不想強迫孩子」與「家庭溝通很重要」，也被外界解讀是在隔空回應布魯克林的指控。