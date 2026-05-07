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▲「義點點」最受矚目的招牌，是以豬頰肉（Guanciale）製作的 Carbonara。（圖／翻攝畫面）

▲「荔枝果泥雞肉小塔」以層次豐富、香味氣息濃郁著稱，搭配店家特製醬料更能提升風味。（圖／翻攝畫面）

▲令人垂延三尺經典的「醇香南杏香菜青醬豬里肌手工直麵」。（圖／翻攝畫面）

以私廚「猶大獅廚」起家的主廚王鴻均，在高雄老饕圈中擁有響亮名聲，走的是「不拘框架、只求美味」的質感路線 。曾受 GQ 雜誌報導、登上台灣高鐵特刊，也曾應高雄市觀光局受邀赴越南、韓國推廣高雄在地美食，王鴻均如今卻甘願捲起袖子，站在傳統市場「義點點」（a little pasta）的攤位前，端出一道道義大利麵。猶大獅廚時代，主廚以美味變化為私廚風格，從前菜、湯品、主菜到甜點，都只為讓客人品嚐用心好吃的食物 。然而一套八至九道的精緻套餐，雖然呈現了極致的用餐體驗，卻也帶來了一個侷限，當季節交替、特殊食材到來時，整套菜單必須全部重新設計，才能維持每道料理之間的味覺平衡。「在傳統市場，我可以更快速地把當季最好的食材端到消費者面前，」王鴻均說。「義點點讓我可以單獨調整一道料理，不必受到整套套餐結構的束縛。」「義點點」新鮮手工麵體每日現作、醬料全程自製不用半成品、前菜與甜點皆親手製作，這些繁瑣工序，是一般義大利麵攤位不會投入的成本，卻是王鴻均不願省略的靈魂。「用法式概念做義大利麵，醬料就是主廚的名片」。在「義點點」，王鴻均以紅醬與青醬為兩大主軸，充分展現食材的季節特性。「紅醬」靈感來自法式料理的醬汁概念—將蕃茄罐頭的顆粒與汁液分開處理，顆粒以橄欖油低溫慢燉兩小時，促使梅納反應產生焦香與焦糖化層次，最後再回合蕃茄汁濃縮而成。這一道手續，讓同樣是蕃茄底的紅醬，有著市面上難以複製的深度。「青醬」則是他最愛發揮創意的舞台。他解釋，「青醬」在義大利文原意僅是「綠色的醬」，並不限定食材。於是他曾以香菜搭配南 杏仁製成夏日青醬，一度引發排隊搶購；近期又以山茼蒿加上檸檬皮，打造清爽的夏季版本，隨著季節更迭，創意從未停歇。「義點點」最受矚目的招牌，是以豬頰肉（Guanciale）製作的 Carbonara。正宗義大利 Carbonara 的靈魂食材豬頰肉，因歐洲非洲豬瘟疫情目前無法進口台灣，王鴻均並未選擇以培根替代了事，而是與肉舖老闆攜手展開一段「台灣版豬頰肉」的實驗之旅。歷經多次失敗與調整，他們以豬頰肉部位為原料，借鑒湖南臘肉的傳統工法，先醃製兩週，再以稻殼與甘蔗皮取代木炭進行全日慢燻，最終找到油脂、焦香與熟度的完美平衡點。「有油脂，煎的時候才會脆，才有香氣，和蛋黃、起司融合才會形成那個濃稠的醬。」王鴻均說。正因為製程繁複、產量有限，這道 Carbonara 成為限量供應的招牌，甚至有外國食客品嚐後表示，風味與義大利本地的水準相當接近。從私廚到苓雅市場攤位，王鴻均並不是在縮小自己，而是在擴大料理觸及的人群。「義點點」用更平易近人的方式，讓更多人有機會感受到一位主廚對食材、對料理毫不妥協的用心。