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內政部長劉世芳因為先前嚴格處理在台中國人倡導武統行為，以及質疑前立委李貞秀中配參選資格，被北京當局宣告制裁。港媒先前曾查出劉世芳的姪子顏文群在中國的台資企業任職，中國方面昨日宣布這家台資公司已經將劉世芳的姪子開除。陸委會副主委梁文傑今日透露中共打壓手法，並指出唯一目的就是要這家公司去寫出支持「一個中國」聲明書，痛批「這作法極為惡劣！」陸委會今日下午舉行例行記者會。針對劉世芳姪子遭中國的台企解僱，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，這案子陸委會非常關注，這過程中中共用了很多手段，逼迫廠商妥協，譬如：禁止這家公司上下游廠商往來客戶履約、凍結這家公司當地銀行帳戶，導致沒辦法發員工薪水，凍結差不多一個月，因為沒有辦法發薪水其他營運支出等，也沒辦法用銀行往來，「唯一目的就是要這家公司去寫出支持一個中國的聲明書！｣梁文傑指出，這位顏文群先生為了不讓公司困擾，已經辭去這家公司職務，他痛批「這作法極為惡劣！」，強調此事件不會當作個案，類似這案子會越來越多，會研究相關制度、政策工具，面對這樣情況時候，如何幫助被鎮壓的當事人即被壓迫的廠商及企業反制中共的鎮壓做法。梁文傑也表示，中共最近有出台幾項法律，例如反外國制裁法、反外國域外制裁不當條例等等，其實這些東西都很值得研究，陸委會有結論會跟大家報告。對於此案，有人質疑是否是台灣自己人打自己人，梁文傑強調是中共全面性的對榮炭這家公司施壓，沒有自己人打自己人這回事，就是中共在打壓台灣企業，還是跟大家提醒在中國做生意就是有風險，可能是突如其來的。目前台灣在中國大陸投資目前金額還是滿大的，去年只增加4%，「兩岸之間大家都知道要和平共處，才能共利互好」還是希望要往這方向去。梁文傑說，顏文群這件事只是，被中共查到他人生中捐了2筆小錢給民進黨議員，顯然是透過網路查政治獻金，因為台灣是講求法治透明、講求政治獻金流向要清楚，讓大家可以查閱，但這制度已經變成中共要對台灣進行政治鎮壓時，一個很有力的工具。針對是否祭出反制措施，梁文傑說，它基本上是中央定調的一個政治案件，不認為這個是山西省的事情，這樣的事情它一定會到中央層級，所以針對山西省的制裁，他覺得是失焦。 陸委會現在正在研議，從法治上面研議，然後看看還有什麼其他的政策工具，有一些新的政策工具也許可以做，有結果會跟大家報告。 因為它並不是一個個案，未來還會陸續發生，所以與其去討論這個個案，政府還是會從制度面上去著手，作一個比較全面性的研究。