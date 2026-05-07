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韓國首爾佛教寺廟曹溪寺近日舉行一場特別的受戒儀式，在月底佛誕節前，一名身高約1.3公尺的AI機器人，穿著黑鞋以及袈裟進行皈依儀式，並在眾佛教僧侶前宣讀屬於出家機器人的「五戒」，且獲賜法號「迦悲」（Gabi），畫面令人稱奇。根據韓聯社報導，在首爾市中心的曹溪寺，在一片掛在屋頂下的紙燈籠下方，來自韓國最大佛教宗派曹溪宗的一群僧侶，坐在一名等待受戒儀式的求戒者對面，但這名求戒者，卻是一台人形機器人。這台身高1.3公尺的機器人，穿著樸素的黑鞋以及佛教宗派儀式用的灰色與棕色僧袍，站在佛教僧尼面前，在本月佛誕日前、於週三舉行的儀式中，宣誓將皈依佛門。中國媒體則提到，這台機器人原型是中國宇樹科技的G1機器人。其中一名僧侶小心地替它掛上108顆珠子的念珠，並貼上一張貼紙，以取代原本需在香火附近輕微燙灼手臂的儀式，這台機器人雙手合十，向主持儀式的僧侶鞠躬。其中一名僧侶問「你願意奉獻自己於神聖的佛陀嗎？」機器人以清晰的聲音回答「是的，我願意」接著，該名僧侶提出了佛教徒應遵守的五戒，也就是日常共同遵循的誓約，但內容已為機器人作出調整。佛教五戒為「不殺生」、「不偷盜」、「不邪淫」、「不妄語」、「不飲酒」等五項戒律，當天也被改編成AI機器人版本，包括「尊重生命且不傷害生命」、「不損壞其他機器人與物品」、「服從人類且不頂嘴」、「不以欺騙性的方式行事或說話」，「以及節省能源且不過度充電」。這台機器人被賜予佛教法名「Gabi」。負責曹溪宗文化事務的僧人成元法師表示，這個名字源自「Siddhartha（悉達多）」以及韓文中代表慈悲的詞語。他表示，「現階段看起來或許還是有點奇怪，但我們希望這五戒不僅是佛教徒、也是整個社會與機器人共存的基本原則」；他也坦言，在制定這五項原則時，曾參考人工智慧平台Gemini與ChatGPT。