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林濁水狠批：過去議長出國像「觀光旅遊」

痛批國會亂象加深 林濁水喊話韓國瑜改革

立法院長韓國瑜預計於5月9日至17日，率領跨黨派立委出訪英國、法國，展開國會外交行程，此行除將出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會外，也將視察我國駐外單位，並慰問海外僑胞。對此，前立委林濁水感嘆，說好聽是交誼，說難聽根本像「觀光旅遊」，更喊話韓國瑜這次應該真正「認真反省、認真改革」。對於韓國瑜即將出訪，林濁水今（7）日在臉書發文表示，過去包括前立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃等人，都曾赴歐洲進行國會外交，但成果卻相當有限。他直言，台灣雖然整體民主評價不低，但國會組織運作混亂，「說是名列世界前矛也不為過」。林濁水感嘆，歷任議長大張旗鼓訪問先進國家國會，表面上是交流學習，但實際上卻沒替立法院帶回任何改革知識與制度經驗。「說好聽是去交誼，說不好聽就是去觀光旅遊。」他狠酸，去了那麼多次，台灣國會亂象卻始終沒有改善。林濁水表示，歷任議長無論外界評價如何，往往都習慣「關起門來自己打分數」，導致國會長年積弊難除，「實在很不長進」。他認為，如今立法院亂象早已到了「不可思議」的程度，社會大眾對國會衝突與失序也越來越不耐煩，「很難想像議長對這一個狀況還是不知不覺」。林濁水認為，韓國瑜最可惜的正是在國改修法時，沒把握機會讓改革議題充分討論，反而讓藍白山大王主導、柯建銘胡鬧杯葛，喪失了領軍創造歷史的機遇。最後，他也公開喊話韓國瑜，既然這次將前往歐洲先進民主國家，就應該真正深入了解別國國會制度，好好反省台灣立法院現況，並推動實質改革。