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台新新光金控長期深耕環境永續與社會責任，今（7）日特別舉辦生態保育講座，邀請台北市仁愛國小師生共同參與。講座現場播放獲得國際影展獎項肯定的三立電視生態紀錄片《戰地阿特》，並邀請製作人兼導演白心儀分享歷時3年的拍攝歷程。台新新光金控總經理林維俊也親自出席，與學生共同欣賞台灣一級瀕危物種「歐亞水獺」在金門戰地遺址中展現的韌性，透過具體行動實踐企業永續承諾，將生態教育種子深植下一代。林維俊表示，紀錄片團隊歷時3年，堅持拍攝最真實影像的精神，與台新新光金控長期秉持的「認真」精神不謀而合。在永續的道路上，台新新光金持續依循聯合國永續發展目標努力推進，過程中不僅是策略的推動，更應向下紮根。透過此次講座，希望傳遞給下一代對於動物生態的認識與正確態度，讓學童了解在地物種面臨的挑戰，培養具備環境素養的未來公民，進而為守護台灣生物多樣性盡一份心力。目前歐亞水獺在我國僅存在於金門，受到開發與棲地破碎化影響，數量剩下不到200隻。《戰地阿特》這部影片透過鏡頭記錄水獺如何在戰地遺構中尋得棲身之所，展現生命適應環境的韌性。而該片榮獲生態界的奧斯卡、也就是2025國際野生動物保育影展（WCFF）電影短片項目榮譽獎，讓金門瀕危的歐亞水獺躍上國際舞台。近年來，台新新光金在永續發展成果亮眼，剛公布的道瓊最佳類別指數（DJBIC，前身為DJSI），台新新光金控連續8年入選「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI Emerging Markets）指數成分股雙榜。同時，今年2月在「標普全球永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2026），連三霸囊獲全球銀行產業的Top 1%，這是全球銀行產業別首家獲此卓越成就的金融機構。此外，MSCI在2025年將台新新光金的ESG年度評級更新為AAA最高評級，亦連續2年（2024-2025）獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」。台新新光金致力永續發展的成就深獲國際權威機構肯定，是貫徹「認真、創新、永續」企業精神的具體實踐。台新新光金控這次更透過生態保育講座，以實際行動讓參與的師生深刻體會到，保育並非遙不可及的口號，而是日常生活的具體實踐。台新新光金未來將持續舉辦多元化的永續活動，不僅在金融服務上力求創新，更致力於成為各世代邁向永續發展的智慧好夥伴，守護台灣珍貴的自然與生命。