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▲《自由的旅行者》主持人融融（右）與搭檔黃可欣（左）到泰國出外景，興奮受邀加入替臥佛披袈，沒想到過程一度卡關。(圖／八大電視提供)

八大實境節目《自由的旅行者》第三季深入泰國，由融融與搭檔黃可欣擔任主持人。其中，融融獻出人生初體驗，挑戰神祕的「抓龍筋」按摩，沒想到過程讓他痛不欲生、崩潰哀嚎，事後他大汗淋漓地感嘆：「跟舒服兩字完全扯不上關係。」但他表示，抓完身體像是重開機。在最新一集節目中，融融體驗了流傳百年的抓龍筋按摩，他自嘲當時就像誤闖叢林的小白兔，只能任由師傅擺布。過程中，融融不僅痛到幾近崩潰，更數度向師傅求饒，場面既尷尬又充滿笑點。「我的反應都是真實呈現，完全沒誇張！」融融強調，抓龍筋的感受「只能意會不可言傳」，雖然過程極度痛苦，但神奇的是，結束後他竟感受到前所未有的疏通感，彷彿整個人被重新開機。除了刺激的按摩體驗，外景團隊更幸運參與了極為罕見的臥佛披袈裟儀式。面對長達50公尺的壯觀臥佛，融融原以為只是輕輕披上，沒想到竟需要數十人齊心合力、配合節奏才能完成。儀式結束後，融融看著發紅腫脹的手掌感性表示，這不僅是難得的緣分，更是被允許走進當地文化深處的機會，真的是非常大的福報。此外，兩人也走訪了清邁塔佩門與巴沙春拉西水庫，朝聖一年僅行駛三個月、素有泰版《神隱少女》之稱的「水上列車」。看著火車優雅地橫越水庫，黃可欣難掩興奮地直呼：「很有哈利波特的感覺，泰國真的太漂亮了！」《自由的旅行者》第三季帶領觀眾挖掘泰國最深度的玩法，每週六晚間八點於八大綜合台全台首播。