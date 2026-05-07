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豐原為台中縣時期的縣治所在、商業核心，縣市合併後沒落蕭條，人口年年負成長。民進黨立委何欣純昨晚首度舉辦豐原地方座談會，直搗下屆市長選舉對手江啟臣的本命區。她表示未來若能承擔市長重任，將以交通建設帶動產業投資、觀光行銷與人口回流，整合資源讓豐原風華再現。立法院副院長江啟臣是豐原人、何欣純是大里人，都在舊縣區，有別於過去幾任市長胡志強、林佳龍、盧秀燕都來自舊市區，下屆台中市選舉被稱為縣區候選人之戰。江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」時期，已在幾個大選區開過說明會；何欣純則是搭配議員，近來積極在各區以座談會方式與選民面對面。何欣純昨（6）日晚首度前進豐原，與市議員謝志忠合作舉辦地方座談會，向鄉親說明未來市政願景，這也是她首度前進江啟臣本命區。何欣純指出，豐原過去是台中縣行政與商業核心，無論糕餅業、木工機械等產業在全台佔有重要地位，但縣市合併後資源配置不均，導致豐原與山城發展逐漸趨緩；豐原鄉親期待已久的捷運紅線（崇德豐原線），至今仍停留在可行性評估階段。何欣純說，未來她若承擔市長責任，將以交通建設帶動產業投資、觀光行銷與人口回流，加速推動捷運紅線並延伸至后里、加快東豐生活圈快速道路完工，活化豐原轉運站與火車站周邊，打造欣欣向榮的豐原，找回山城光榮感。在場民眾也感慨，豐原越來越像傳統城鎮，廟東夜市也不再是當年那個水泄不通的繁華長街。何欣純舉嘉義藝術節結合手遊IP「皮克敏」活動、短時間內吸引超過數百萬觀光人次為例，證明只要城市懂得整合資源，結合年輕世代的遊戲、動漫、社群與行銷，就能把人潮帶進地方商圈、美食、住宿與觀光消費，「糕餅之鄉」豐原有悠久的歷史文化，未來可以用新穎的城市行銷方式，設計大型活動與套裝行程，讓觀光客願意走進豐原、停留在豐原觀光消費，帶動地方經濟發展。何欣純表示，日本自由行成功帶動觀光，關鍵在於清楚便利的大眾運輸、公車路線與手機APP資訊。交通是產業與觀光發展的基礎，豐原鄉親期待已久的捷運紅線，也就是崇德豐原線，至今規劃進度仍停留在可行性評估階段，未來應加速推動捷運紅線並延伸至后里，同時加快東豐生活圈快速道路完工，活化豐原轉運站與火車站周邊，以交通建設帶動產業進駐、人口回流，打造欣欣向榮的豐原。