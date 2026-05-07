不少人做日式料理時都會用到「味醂」，但這個字其實很多人從小唸錯到大，近日有網友只是單純記錄晚餐內容，沒想到在輸入「味醂」時，竟意外發現「醂」的正確讀音不是大家習慣的「ㄌㄧㄣˊ」，而是「ㄌㄢˇ」，貼文曝光後立刻掀起大批網友討論。根據教育部《異體字字典》表示，「醂」其實收錄「ㄌㄢˇ」與「ㄌㄧㄣˊ」兩種讀音，而「味醂」源自日文「みりん」，因此多數人仍習慣唸成「ㄌㄧㄣˊ」，讓這個字成為近期熱門國文冷知識。
味「醂」怎麼唸？一票人從小錯到大 正確答案曝光：長知識了
一名女網友近日在Threads發文分享，自己原本只是想紀錄隔天晚餐內容，結果輸入「味醂」時，發現打「ㄌㄧㄣˊ」完全選不到正確的「醂」字，直到她改輸入「ㄌㄢˇ」，「醂」字才終於跳出來，讓她當場傻眼直呼，原來一直以來都搞錯讀音了。
除此之外，原PO也提到另一個常被唸錯的日文料理詞「佃煮」，其中「佃」的正確讀音其實是「ㄉㄧㄢˋ」，但不少人都會誤唸成「ㄊㄧㄢˊ」。所謂佃煮，是一種日本傳統料理方式，會用醬油、糖等調味慢火熬煮食材，常見於海帶、小魚乾或豆類料理。
事實上，YouTuber「魚乾 Annie」過去也曾分享過類似經驗，表示自己當初用手機輸入「味醂」時，同樣怎麼找都找不到字，後來查Google才發現，「醂」必須輸入「ㄌㄢˇ」才能正確選字，不禁直呼：「奇怪的知識增加了。」
貼文曝光後，引來大批網友共鳴，「難怪每次都打不出來」、「第一次知道」、「我一直以為是味ㄌㄧㄣˊ」、「長知識了」、「怪不得每次我都要用寫的才能打出這個字」、「唸味『ㄌㄢˇ』真的沒人聽得懂吧」、「就跟味噌（ㄘㄥˉ） 砧（ㄓㄣˉ）板一樣，有邊讀邊的錯誤觀唸」、「原來不是只有我唸錯」。
味「醂」為什麼常被唸錯？起源竟是來自日文
記者分別在教育部《重編國語辭典修訂本》及《國語辭典簡編本》搜尋「醂」字，發現皆查無結果。教育部《異體字字典》資料則顯示，「醂」目前收錄了「ㄌㄢˇ」與「ㄌㄧㄣˊ」兩種讀音。
其中古漢語中的「醂」，原本有用酒醃漬水果、替柿子去除澀味等意思；而現代常見的「味醂」，則源自日文「みりん（mirin）」，是一種帶甜味的日式料理酒，因此許多人會依照日文發音習慣唸成「ㄌㄧㄣˊ」。
由於「醂」字右半邊為「林」，再加上日文發音影響，「ㄌㄧㄣˊ」也逐漸成為台灣社會最普遍的唸法。不少人也坦言，平常講「味ㄌㄢˇ」反而容易讓別人聽不懂，因此日常生活中仍習慣唸成「ㄌㄧㄣˊ」。甚至不少市售產品，為了方便消費者辨識，包裝上也常直接寫成「味霖」或「味淋」。
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一名女網友近日在Threads發文分享，自己原本只是想紀錄隔天晚餐內容，結果輸入「味醂」時，發現打「ㄌㄧㄣˊ」完全選不到正確的「醂」字，直到她改輸入「ㄌㄢˇ」，「醂」字才終於跳出來，讓她當場傻眼直呼，原來一直以來都搞錯讀音了。
除此之外，原PO也提到另一個常被唸錯的日文料理詞「佃煮」，其中「佃」的正確讀音其實是「ㄉㄧㄢˋ」，但不少人都會誤唸成「ㄊㄧㄢˊ」。所謂佃煮，是一種日本傳統料理方式，會用醬油、糖等調味慢火熬煮食材，常見於海帶、小魚乾或豆類料理。
貼文曝光後，引來大批網友共鳴，「難怪每次都打不出來」、「第一次知道」、「我一直以為是味ㄌㄧㄣˊ」、「長知識了」、「怪不得每次我都要用寫的才能打出這個字」、「唸味『ㄌㄢˇ』真的沒人聽得懂吧」、「就跟味噌（ㄘㄥˉ） 砧（ㄓㄣˉ）板一樣，有邊讀邊的錯誤觀唸」、「原來不是只有我唸錯」。
記者分別在教育部《重編國語辭典修訂本》及《國語辭典簡編本》搜尋「醂」字，發現皆查無結果。教育部《異體字字典》資料則顯示，「醂」目前收錄了「ㄌㄢˇ」與「ㄌㄧㄣˊ」兩種讀音。
其中古漢語中的「醂」，原本有用酒醃漬水果、替柿子去除澀味等意思；而現代常見的「味醂」，則源自日文「みりん（mirin）」，是一種帶甜味的日式料理酒，因此許多人會依照日文發音習慣唸成「ㄌㄧㄣˊ」。
由於「醂」字右半邊為「林」，再加上日文發音影響，「ㄌㄧㄣˊ」也逐漸成為台灣社會最普遍的唸法。不少人也坦言，平常講「味ㄌㄢˇ」反而容易讓別人聽不懂，因此日常生活中仍習慣唸成「ㄌㄧㄣˊ」。甚至不少市售產品，為了方便消費者辨識，包裝上也常直接寫成「味霖」或「味淋」。