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鋒面周五通過 雨勢下到母親節

▲周五、周六鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提升，周日母親節雨區縮小。（圖／中央氣象署）

先降溫再回暖 北台灣最冷20度

▲周五降雨、東北季風影響，氣溫下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，新一波鋒面明（8）日通過台灣，北部一早開始降雨，並逐漸往南擴延伸，中部以北、東半部有局部大雨，周六（5月9日）水氣持續偏多，北部、東半部有局部降雨。母親節（5月10日）西半部雨勢趨緩、氣溫回升，下周初恢復多雲到晴；至於輕颱哈格比因距離台灣較遠，預估不會帶來影響。氣象署預報員劉沛滕指出，新一波鋒面明天清晨會來到台灣北部海面，傍晚左右從台中附近出海，搭配東北季風增強，北台灣從早上開始就會有雨勢，越晚雨勢越往南擴大，中部以北、東半部要留意局部大雨，中南部多雲、山區有零星降雨。周六華南雲雨區、東北季風持續帶來水氣，北部、東半部仍有局部降雨。劉沛滕說明，周日母親節西半部降雨趨緩，但東半部屬於迎風面，仍會有雨勢出現，下周一、下周二回到多雲到晴的天氣為主，東半部仍有局部零星雨。下周三水氣稍微增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北台灣也有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。氣溫方面，周五、周六因為下雨和東北季風影響，降溫明顯，北部高溫只剩25至27度，低溫20至21度，直到周日母親節東北季風減弱後，北部才會回到30度以上，其它地區32至33度，並逐日回溫。此外，哈格比颱風今天都維持輕度颱風等級，路徑預估朝西北方向，逐漸靠近菲律賓東方海面，生命期大概只有3天，周日、下周一就會減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣也較遠，因此沒有影響。