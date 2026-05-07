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日本資深演員大葉健二在昨（6）日傳出病逝消息，日本動作娛樂公司JAE（Japan Action Enterprise）今日透過官方網站發表訃聞，證實他在長期療養期間離世，享壽72歲。生前曾演出《宇宙刑事卡邦》、《電子戰隊電磁人》等知名作品，是日本特攝圈代表人物，然而據傳他在2018年在家昏倒後，就消失螢光幕前，再也沒有公開露面，如今去世的消息曝光後，也讓許多影迷相當不捨。公司在公告中表示，大葉健二近年持續接受病痛治療，最終於2026年5月6日辭世，並向一路支持他的粉絲與相關人士表達感謝。至於守靈與葬禮，家屬希望低調進行，因此將僅由親屬舉行。事實上，兩年前網路上就曾有粉絲發文透露，大葉健二早在2018年5月曾於家中昏倒，之後便住院接受治療，但從那之後的8年沒有再公開露面。如今死訊曝光，也讓不少長年關心他的粉絲感到震驚與惋惜。大葉健二年輕時受到已故日本動作巨星千葉真一影響，加入「Japan Action Club（JAC）」成為第一期成員，從替身演員一路累積實力，之後逐漸在特攝圈打開知名度，以俐落身手與強烈存在感受到觀眾喜愛。提到他的代表角色，許多人第一時間想到的，便是在《宇宙刑事卡邦》飾演的一條寺烈（卡邦）。作品播出後掀起高人氣，也讓他成為日本特攝史上極具代表性的人物之一。此外，他還曾在《Battle Fever J》飾演Battle Kenya，以及在《電子戰隊電磁人》演出Denji Blue，陪伴許多觀眾長大。