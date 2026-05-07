我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年愛文芒果產量豐收，預估價格將相較去年攔腰砍半。（圖／記者鍾怡婷攝）





「盧家愛文芒果園」堅持草生栽培，並施用牛奶有機肥，同時嚴格執行「一枝花柄僅留一顆果實」的栽培方式，讓養分集中供應單一果實，提升品質與甜度，打造出被譽為「芒果界LV」的外銷等級愛文芒果。該果園目前也已通過外銷供果園認證，是屏東地區具代表性的精品芒果供應基地。 此外，盧家愛文芒果在家樂福就能吃得到！自5月8日至5月11日還有限時優惠，「履歷愛文芒果」600公克盒裝特價149元。



此外，盧家愛文芒果在家樂福就能吃得到！自5月8日至5月11日還有限時優惠，「履歷愛文芒果」600公克盒裝特價149元。

▲屏東萬巒農民朱明政栽種的「芒果之王—金煌芒果」。（圖／記者鍾怡婷攝）

5月氣溫攀升，迎接夏日消暑，富含營養的水果正是國人首選，其中愛文芒果更是台灣夏季性代表水果，受惠於今年氣候穩定，農民親曝今年產量大豐收，收成量可達到去年的3倍多，由於前兩年受到寒流、下雨影響，農地收成量只有2成，今年收成量達到8成，屬於大豐收年，估市場價格相較前兩年可攔腰砍半，去年以及前年一台斤約120元，今年回到正常價格一台斤50元、60元。家樂福長期合作的農家之一「盧家愛文芒果園」老闆盧旺昇提到，今年氣候穩定，芒果產量大豐收，收成量可達到去年的3倍多，相較去年與前年僅約2成收成，當時因寒流、日夜溫差大及雨量偏多，導致產量明顯下滑。他指出，今年收成量已回升至約8成，預估愛文芒果價格也將更親民，。不過，由於台灣愛文芒果仍持續外銷至日本、韓國、香港及新加坡，加上國人對芒果的喜愛程度高，因此價格不至於出現大幅崩跌。談到台灣愛文芒果的外銷優勢，盧旺昇表示，目前全球有愛文芒果品種的國家僅台灣以及日本，日本雖然也有種植，且甜度同樣可達15度以上，但因屬寒帶氣候，必須仰賴溫室栽培，種植難度與成本都較高，因此仍會選擇進口台灣產的精品等級愛文芒果。農友建議，芒果買回家若是1至2天內食用，可以放在室內催熟會更美味，但如果想要拉長保鮮期，就建議放進冰箱。至於芒果有小黑點還可以食用嗎？有些芒果會產生黑點，主因是黑斑病及炭疽病，是受特定病原真菌或細菌危害，在芒果表面產生黑點，並 不會感染人體。如果表面只有輕微損傷，