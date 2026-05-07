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PCB大廠華通（2313）今（7）日召開董事會，通過2026年第1季財報，單季營收為新台幣195.5億元、年增16.85%，創歷年同期新高，毛利率17.98%，較去年同期提升0.81個百分點；稅後純益15.04億元，年增14.53%，每股純益（EPS）1.26元。此外，今年前4月累計營收同樣改寫同期新高，董事會也同步決議辦理現金增資發行新股。華通表示，第1季HDI需求熱度延續，主要受惠美系手機、筆電及低軌道衛星（LEO）產品穩定出貨，同時資料中心相關產品出貨也明顯增長。今年衛星客戶需求相當積極，不過首季受到原物料交期拉長影響，部分出貨受限，近期供料狀況已逐步改善。業界預期，第2季隨著原料供應改善，衛星產品出貨有望進一步放量，加上AI與傳統伺服器需求持續，以及新產能陸續開出，華通全年營運可望呈現逐季成長。展望2026至2027年，法人認為，AI資料中心建設加速、AI伺服器互聯升級，對高速傳輸與高頻寬需求持續提升，推動光模塊規格由400G快速升級至800G甚至1.6T。由於高階光模塊對訊號品質要求更高，800G以上產品已全面導入mSAP製程PCB，加上國際資料中心客戶愈加重視產地與供應鏈風險管理，因此具備多地彈性供應能力的業者將更具競爭優勢。市場也傳出，今年下半年800G需求大幅放量後，mSAP產能可能出現供給吃緊情況。華通表示，公司近年循序推動產品升級，各階段主力產品已陸續開花結果。除去年已量產800G光模塊用mSAP板外，近期1.6T光模塊mSAP板也已正式量產出貨。此外，去年TPCA Show展出的高階HDI AI伺服器與交換器產品，也吸引多家國際客戶洽談下一代產品合作。配合新廠建設進度，公司除持續協助既有客戶開發新品，也同步配合新客戶進行樣品驗證與審廠需求，預計今、明兩年將於台灣、泰國及中國持續推進產線升級與新產能建置。此外，董事會決議辦理現金增資發行新股，預計將發行3000-5000萬股，以華通今日股價249.5元計算，約將募資百億元。