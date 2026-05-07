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台北爆發「鼠患」爭議，北市府認為部分訊息操作是「認知作戰」。對此，行政院發言人李慧芝今(7)日表示，由於許多台北市民都曾目擊老鼠出沒，因此有關老鼠的議題明顯「鼠實」。她並強調公共衛生的努力不分中央與地方，北市府若有需求，中央會給予協助。對此，北市府副發言人魏汶萱表示，行政院連院會議程都沒有排入議題，請問能靠出一張嘴治國嗎？ 並反問綠營側翼 「南鼠北送」高調發文又默默刪文，至今仍未道歉，請問行政院是否也是「鼠實」？魏汶萱表示，台北市政府面對謠言即時澄清，為了讓民眾不要恐慌提出各項防治措施，行政院連院會議程都沒有排入議題，請問能靠出一張嘴治國嗎？魏汶萱說，綠營側翼 「南鼠北送」高調發文又默默刪文，至今仍未道歉，請問行政院是否也是「鼠實」？ 將高雄、屏東，甚至香港以及不同時空的老鼠照片，刻意包裝成臺北的案件，這難道也「鼠實」？魏汶萱進一步反問，環境部已表示沒有鼠類監測機制，那行政院今天據以判斷「鼠的議題鼠實」的監測檢核機制是什麼？魏汶萱也質疑，今日出現在高雄的鼠照是否也是「鼠實」？更何況，環境部已明確表示，中央政府對於「鼠患」並沒有明確定義，行政院今天說鼠患鼠實的說法是在打臉環境部嗎？以上六問，請行政院發言人李慧芝正面回應。魏汶萱補充說，北市府積極研擬防鼠策略，並召開記者會提出多項作為，包括啟動全市12區大清消、推動鼠類偵防師機制、強化工地防鼠措施、補助攤商加裝油脂截流器、加強違規攤集場取締和查緝等，從源頭防治到環境整頓多管齊下，全力維護市民生活環境品質。