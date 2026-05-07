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立委王世堅日前在政治大學演講，稱讚身為校友的台北市長蔣萬安「心胸開闊」、「處事不分黨派」，此番言論引發資深媒體人周玉蔻不滿，怒批王世堅是「背骨叛徒」，甚至要求民進黨開除黨籍。對此，王世堅隨後反擊，嗆周玉蔻是「看到針孔沒看到山洞，就等著被火車撞吧。」而民進黨前立委謝欣霓在臉書發文，認為政治人物不該語出咒詛，站隊力挺周玉蔻。王世堅今(7)日發文反擊，痛批周玉蔻將個人好惡透過媒體聲量綁架公共討論，甚至介入政黨紀律事務，根本是「政治獵巫」。他強調演講後半段仍有批評蔣萬安，並強調民進黨會推出優秀候選人，不能因一分鐘的禮貌寒暄就定性他叛黨，並直言「民進黨不是妳的私人評論場」。事實上，兩人的恩怨由來已久，過去在選戰期間，王世堅就曾多次槓上周玉蔻，甚至曾公開酸她「老蔻」、要她「多照照鏡子」，兩人水火不容。針對這場紛爭，前立委謝欣霓強調，政治人物是公眾賦予高度權力的職務，即使跟媒體人意見相左，王世堅也不該用咒詛的話語回應媒體人。她認為做人要在大是大非上站得住腳，批評王世堅不應因個人情緒而失格，也提到民眾黨前立委林國成不該用不雅字眼辱罵總統。此文也引來周玉蔻本人親自按讚。