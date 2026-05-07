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▲籃籃（左圖右、右圖）和旅美球員沙子宸相見歡，她還準備可樂果、泡麵等台灣味零食，成為旅外球員最暖心的精神糧食。（圖／樂天桃猿提供）

▲籃籃（前）和沙子宸拍短影音，結果沙子宸控球太準，投球投到籃籃的頭。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿「推進隊長」籃籃近日再度前往美國，展開個人「棒球日記」系列行程。儘管出發當日即遭遇發燒挑戰，籃籃仍展現超高熱忱，3小時車程遠赴芝加哥，只為親自到場力挺那位在經典賽預賽以近身球與變速球「解決掉大谷翔平的男人」、旅美球員沙子宸，兩人同框拍短影音，籃籃大讚沙子宸是「超有禮貌的大男孩」。賽後籃籃和沙子宸碰面，籃籃誇對方是個超有禮貌的大男孩，「有詢問他能不能一起拍短影音，結果他控球真的太準，投球居然投到我的頭！」此外，籃籃更貼心準備了球衣、可樂果、泡麵等道地「台灣味」零食，成為旅外球員最暖心的精神糧食，「感覺長期在美國各個球場移動，在大巴上應該需要精神糧食，讓沙子宸有短暫回到台灣的感覺。」2026年世界棒球經典賽（WBC） 預賽中的台日大戰，效力於奧克蘭運動家小聯盟系統的台灣投手沙子宸，在該場比賽中成功讓日本隊超級巨星大谷翔平擊出一壘方向平飛球出局，成為該役台灣隊唯一一位成功解決掉大谷翔平的投手，沙子宸也因此獲得了「唯一解決掉大谷的男人」之稱號。籃籃此行也圓夢造訪道奇球場，對其6萬人容量的震撼設備與賽後道奇奪冠內容的無人機表演印象深刻，這也是她繼東京WBC後再度觀看大谷翔平比賽，籃籃笑說：「在東京是看對手、敵人的感覺比較緊繃，這次心態輕鬆很多，單純享受棒球的純粹，反而希望他一直轟！」人潮擁擠的現場，她甚至戴上「箭頭道具」避免走失，模樣俏皮可愛。身為樂天桃猿的「推進隊長」，籃籃此行不僅是觀賽，更肩負著將國際棒球文化帶回球隊的使命，籃籃表示：「從日本到美國，每一趟行程都讓我收穫滿滿。未來我會繼續前進世界各地的球場，不只是為旅美選手加油，也將最新的觀賽體驗與應援文化分享給樂天桃猿，為球隊注入更多新的氣象與活力。」