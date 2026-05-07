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根據《美麗島電子報》公布最新4月國政民調，結果顯示，有22.4%的受訪者表示能接受中國提出的「和平統一、一國兩制」方案，比例換算下來相當於超過400萬台灣人，立刻引發外界熱議。對此，資深媒體人劉寶傑感到十分憂心，痛批國民黨近年不斷高喊「和平」，卻同時反對軍購、向中共靠攏，甚至逐漸接受「一個中國」原則，認為這對台灣的傷害非常大，更怒轟黨主席鄭麗文「摧毀台灣的心房」。劉寶傑指出，最令他擔憂的是，台灣竟已有22.4%民眾願意接受「一國兩制」，質疑這是否代表部分政治人物長期操作「只要和平、不要戰爭」的論述，已經開始產生效果。他更點名鄭麗文等人，認為他們不斷強調和平、質疑軍購的重要性，正在一步步削弱台灣的防衛意志。劉寶傑直言，「現在居然有這麼多人認為，只要不要打仗，就算變成像香港、澳門一樣也可以接受」，並憂心這類說法正在「摧毀台灣的心房」。他認為，當社會開始把「避免戰爭」與「降低防衛能力」畫上等號時，台灣將面臨更大的危機。劉寶傑也從歷史角度分析指出，一個國家若選擇「委曲求全」、「自廢武功」，甚至對對手全面退讓，真的能換來和平嗎？他提到，國民黨當年之所以能夠發展壯大、帶領中國抗日，有一個重要前提，就是「一定要清黨、一定要遠離中共」。而國民政府撤退來台後，也是抱持著「退此一步即無死所」的態度整軍經武、強化自身實力，但如今台灣社會的氛圍，卻讓他感覺彷彿又回到民國34年前後。劉寶傑最後憂心表示，現在部分退役將領與政治人物的論述，「跟當年整個國民黨、黃埔軍敗戰前的說法幾乎一模一樣」，甚至讓他感受到「整個敗戰的氣氛、投降的氣氛，正在籠罩台灣上空」。他警告，如果這樣的氛圍持續蔓延，未來恐怕將對台灣造成非常嚴重的傷害，因此特別邀請台大名譽教授明居正一同討論相關議題，希望社會重新思考台灣未來的方向。