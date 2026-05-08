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▲潤娥（左）與李彩玟（右）以《暴君的廚師》分別入圍本屆百想的「最佳女主角」與「最佳男新人」。（圖／翻攝自潤娥IG@yoona__lim）

韓國《第62屆百想藝術大賞》將於今（8）日在首爾三成洞的COEX D Hall舉行，本屆入圍名單已全數公開。Netflix穿越古裝劇《暴君的廚師》入圍「最佳作品」、「最佳女主角」、「最佳男新人」3大獎項，潤娥還是入圍視后的唯一偶像代表，她是否能打敗勁敵申惠善、朴寶英、金高銀、朴智賢，成功奪下視后寶座，也讓外界非常好奇。《暴君的廚師》由潤娥與李彩玟主演，在本屆百想共入圍「最佳作品」、「最佳女主角」、「最佳男新人」3大獎項。其中，潤娥將與《妳和其餘的一切》金高銀與朴智賢、《未知的首爾》朴寶英、《莎拉的真偽人生》申惠善，一起競爭視后寶座，更是該名單中唯一的偶像代表。這次在《暴君的廚師》中，潤娥則展現了可愛又靈動的喜劇魅力，挑戰米其林三星主廚的角色，為此還在開拍3個月前就開始上料理課，從基本的刀功練習到擺盤學問都下足苦功，精湛演技讓評審與觀眾刮目相看，是本屆視后的強勁候選人。而昨日官方公布人氣獎投票結果，潤娥搶先以58.1%的高得票率拔得頭籌，擊敗孫藝真等勁敵。李彩玟身為首次擔任主演的新人，卻也展現出了絲毫不遜色於前輩的演技，不管是君王的霸氣、對於美食的可愛執著、失去愛人的痛哭演技，都備受肯定，成為大勢新人之一。而這次他將與《下流大盜》金政旭、《弱美男英雄Class 2》裴奈拏、《機智住院醫生生活》鄭準元、《恩愛的盜賊大人》洪民基一同競爭新人獎。《暴君的廚師》在2025年8月23日於Netflix正式上線，全劇共12集。劇情講述法式料理出身、正值事業巔峰的完美主義廚師延志永（林潤娥 飾），某天意外穿越到過去，來到皇宮之中。她被迫為性情乖張、脾氣火爆的暴君「燕熙君」李獻（李彩玟 飾）掌廚，而這位君王還有著刁鑽的絕對味蕾。林潤娥飾演的延智永是位現代女性，也是勇闖米其林的鐵腕廚師，前一秒還在擺盤鵝肝，下一秒意外卻捲入宮廷權謀。李彩玟所飾演的燕熙君，是個言語如刀的冷血君王。他擁有神級味覺，使得宮中人人戰戰兢兢，深怕一口料理就惹禍上身。該劇結合美食、歷史、穿越與愛情元素，在播出當時於全亞洲掀起熱潮，還被稱為「現象級」作品。而這次《暴君的廚師》能否在百想斬獲大獎，也是外界矚目的焦點之一。