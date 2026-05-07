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晶圓代工大廠聯電（2303）先前宣布通過庫藏股計畫，今（7）日宣布庫藏股執行進度，自啟動買回機制以來，累積斥資新台幣3.75億元購入4,166張自家股票，平均每股買回價格約90.14元。聯電董事會在4月29日通過庫藏股計畫，為激勵員工及提昇員工向心力，將於4月30日起至6月29日，自集中市場買回自家股票5萬張，以轉讓股份予員工，買回價格區間為52.5至109.5元，買回股份金額總上限達54.75億元。此次是聯電自2020年疫情股災以來，睽違六年再度實施庫藏股。根據聯電發布重大訊息指出，公司買回股份之累積金額已達到新台幣3億元以上，符合證券法規相關條款規定。截至今日為止，聯電本次執行庫藏股的累積買回數量已達到416萬6000股，累積投入總金額為3億7553萬6827元。至於在買回價格表現方面，本次執行期間的平均每股買回價格為90.14元。買回累積數量為416萬6000股，占公司已發行股份總數的比率約為0.03%。聯電今日股價表現強勁，盤中最高來到98.8元，為2000年5月以來、26年新高紀錄。不過觀察 三大法人進出動向，外資大幅減碼2萬5210張，投信買超1萬9344張，自營商買超989張。