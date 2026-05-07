伊朗戰爭2月28日開打，迄今已經超過2個月時間，國際油價也超過每桶100美元高檔。主計總處今（7）日公布，4月消費者物價指數（CPI）為1.74%，並未超過2%「通膨警戒線」，主因在於4月整個月油價凍漲，阻斷能源價格上漲對CPI的直接影響。

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據統計，4月CPI較3月漲0.79％，年增1.74％；其中以外食費、房租、家庭管理費用、電費、燃氣等居住類物價上揚，油料費更出現年增率衝上13.6%，但水果、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。

對於油價影響到4月物價，主計總處專門委員曹志弘說明，國內油價4月其實都是凍漲，但是基於油價計算方式，3月漲幅有遞延到4月，導致4月油料費由跌轉漲，且年增率衝上13.6%。

但他強調，政府透過專案平穩、亞鄰最低價及油價平穩機制，從源頭阻斷能源價格上漲對CPI的直接影響，「國內物價有上漲，但相對其他國家平穩許多」。

飛機票漲5.28%　對於整體物價影響有限

另一方面，因為4月正值季節交換，導致蔬菜價格由「黑翻紅」，導致4月CPI較3月上升；交通運輸費方面，僅有機票出現5.28%的較大漲幅，其餘像是客運、公車及捷運等都是凍漲，因此機票對於CPI貢獻度僅有0.09個百分點。

若扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.91%，重要民生物資CPI則年增1%，為10個月來最小漲幅。

展望5月物價，曹志弘認為，儘管機票價格上漲可能推升CPI，漲幅應會高於4月的1.74%，但「非常大機率還是在2%以下。」

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...