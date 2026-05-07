知名醫美連鎖集團「愛爾麗」，爆發診間有監視器疑似偷拍事件，雖然愛爾麗今（7）日宣布全面退費，但爭議仍持續延燒。網紅「黑心律師」楊律師就直言，若愛爾麗真的有錄影，就算請他擔任辯護律師，他也會直接要愛爾麗認罪，強調只要有錄影，就已經構成犯罪，直言「若不想看，何必花錢裝這麼多台？何必讓電腦主機持續耗電這麼多年？」
只要有拍就觸法 愛爾麗最好認罪
「黑心律師」楊律師在臉書粉專發文表示，若是儲存拍攝畫面的部分主機，已經被格式化的消息屬實，那就代表愛爾麗真的有錄影，而且還可能已經錄了很多年。要是愛爾麗委任他擔任辯護律師，他會立刻要愛爾麗認罪，並主動開始和全部被害人聯繫，協商退費、賠償及和解，若被害人不願和解，至少也要把退費及賠償匯款資料交給檢察官，爭取緩起訴。這是從訴訟律師角度出發，對於愛爾麗來說是最務實的做法。
楊律師接著表示，若是被害人委任他，只要有錄影，無論有沒有看、有沒有格式化，都已經構成犯罪，「若不想看，何必花錢裝這麼多台？何必讓電腦主機持續耗電這麼多年？」楊律師更指出，許多到醫美消費的民眾，很多是女性，老闆要怎麼證明他沒有看過這些偷拍畫面。
被害人一定要提告 維護自身權益
楊律師表示，這起事件原則上會把重心放在「賠償」和「刑期」，若無法拿到自己想要的賠償，最好讓加害者可以被關久一點，避免加害者可以被緩起訴或緩刑。楊律師也提醒被害人，一定要去提告，讓壞人付出代價，千萬不要幫壞人省錢。
最後楊律師感嘆，自己也曾經在愛爾麗診所打過雷射療程，「沒想到老闆竟是這種人，唉」。楊律師提醒，如果不想委任律師也沒關係，最簡單的方式就到附近的派出所，表明自己就是被害人，想要提告，值班的警員就會協助你做筆錄。
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「黑心律師」楊律師在臉書粉專發文表示，若是儲存拍攝畫面的部分主機，已經被格式化的消息屬實，那就代表愛爾麗真的有錄影，而且還可能已經錄了很多年。要是愛爾麗委任他擔任辯護律師，他會立刻要愛爾麗認罪，並主動開始和全部被害人聯繫，協商退費、賠償及和解，若被害人不願和解，至少也要把退費及賠償匯款資料交給檢察官，爭取緩起訴。這是從訴訟律師角度出發，對於愛爾麗來說是最務實的做法。
楊律師接著表示，若是被害人委任他，只要有錄影，無論有沒有看、有沒有格式化，都已經構成犯罪，「若不想看，何必花錢裝這麼多台？何必讓電腦主機持續耗電這麼多年？」楊律師更指出，許多到醫美消費的民眾，很多是女性，老闆要怎麼證明他沒有看過這些偷拍畫面。
楊律師表示，這起事件原則上會把重心放在「賠償」和「刑期」，若無法拿到自己想要的賠償，最好讓加害者可以被關久一點，避免加害者可以被緩起訴或緩刑。楊律師也提醒被害人，一定要去提告，讓壞人付出代價，千萬不要幫壞人省錢。
最後楊律師感嘆，自己也曾經在愛爾麗診所打過雷射療程，「沒想到老闆竟是這種人，唉」。楊律師提醒，如果不想委任律師也沒關係，最簡單的方式就到附近的派出所，表明自己就是被害人，想要提告，值班的警員就會協助你做筆錄。