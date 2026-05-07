巴西近日流傳一段人狗情深的催淚故事，一隻名叫尼克（Nick）的狗狗，在主人因心肌梗塞突然過世後，竟獨自走了約12公里，從鄉間一路走到鎮上，只為出現在告別式現場，陪伴主人最後一程。尼克輕輕聞著主人、默默趴在棺木旁陪伴的模樣，讓現場親友全看哭了，許多網友看完也感動表示，「有些感情真的超越語言」、「狗狗永遠記得自己最愛的人」。
主人心肌梗塞離世！狗狗「徒步走12公里」只為陪最後一程
根據外媒《ACERVO》報導，巴西45歲男子克勞德米爾（Claudemir）日前因突發性心肌梗塞不幸離世，而陪伴他長達10年的愛犬尼克（Nick），也因此失去了最親近的家人。家屬透露，克勞德米爾平常無論去哪裡，尼克幾乎都會一路跟著，兩人的感情非常深厚，早已像家人般形影不離。
沒想到就在主人離世隔天，家屬正在鎮上替克勞德米爾舉辦告別式時，尼克竟突然出現在靈堂門口，讓現場所有人都相當震驚。因為當時根本沒有人帶牠前往，家人推測，尼克很可能是靠著熟悉的路線與氣味，獨自從鄉間一路走了約12公里找到主人。
狗狗送最愛的主人離開！哭泣表情惹心疼：牠全都知道
更讓人鼻酸的是，平時個性相當警戒的尼克，當天卻異常安靜，始終默默待在靈堂內，眼神看起來十分悲傷，甚至模樣就像是在哭泣哀悼的模樣。
之後家屬將尼克抱到棺木旁，牠先是輕輕聞了聞主人，接著搖了搖尾巴，最後安靜地趴在一旁陪伴，那一幕讓不少在場親友忍不住紅了眼眶，「尼克真的知道主人離開了。」
而這段跨越語言與物種的陪伴，也迅速感動大批網友，不少人認為，狗狗對主人的依戀與情感，往往比人們想像得更加深刻，「牠只是想再陪主人最後一次」、「狗狗這輩子只愛著主人」、「家人的牽絆是無法用任何事物取代的」、「太心疼這隻懂事的狗狗了」。
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根據外媒《ACERVO》報導，巴西45歲男子克勞德米爾（Claudemir）日前因突發性心肌梗塞不幸離世，而陪伴他長達10年的愛犬尼克（Nick），也因此失去了最親近的家人。家屬透露，克勞德米爾平常無論去哪裡，尼克幾乎都會一路跟著，兩人的感情非常深厚，早已像家人般形影不離。
沒想到就在主人離世隔天，家屬正在鎮上替克勞德米爾舉辦告別式時，尼克竟突然出現在靈堂門口，讓現場所有人都相當震驚。因為當時根本沒有人帶牠前往，家人推測，尼克很可能是靠著熟悉的路線與氣味，獨自從鄉間一路走了約12公里找到主人。
更讓人鼻酸的是，平時個性相當警戒的尼克，當天卻異常安靜，始終默默待在靈堂內，眼神看起來十分悲傷，甚至模樣就像是在哭泣哀悼的模樣。
之後家屬將尼克抱到棺木旁，牠先是輕輕聞了聞主人，接著搖了搖尾巴，最後安靜地趴在一旁陪伴，那一幕讓不少在場親友忍不住紅了眼眶，「尼克真的知道主人離開了。」
而這段跨越語言與物種的陪伴，也迅速感動大批網友，不少人認為，狗狗對主人的依戀與情感，往往比人們想像得更加深刻，「牠只是想再陪主人最後一次」、「狗狗這輩子只愛著主人」、「家人的牽絆是無法用任何事物取代的」、「太心疼這隻懂事的狗狗了」。