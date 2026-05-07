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3月才稱不攻擊對手 周軒：才過1個月就失憶？

稱李四川投入選戰張牙舞爪 周軒：連自己人也被波及

國民黨新北市長參選人李四川今（7）日受邀出席新北市戰警總會淡水分會聯誼餐會，而其致詞提及自己是從基層出身，一步一腳印打拚上來，「不像對手一代傳一代」。對此政治工作者周軒表示，今天站在李四川身旁就有個洪孟楷，身上被那句「一代傳一代」插滿箭，還是說李四川一離開台北，不但把老鼠問題丟給北市，「就連『政四代』蔣市長都要被你踢兩腳？」周軒表示，李四川又打臉自己了，今天在淡水說對手是「一代傳一代」，明明李四川3月才信誓旦旦說自己「絕不攻擊對手」，才過1個多月，怎麼馬上就失憶了？而李四川眼裡似乎沒看清楚，今天站在身旁就有個立委洪孟楷，身上被那句「一代傳一代」插滿箭，還是說李四川一離開台北，不但把老鼠問題丟給台北市，「就連『政四代』蔣市長都要被你踢兩腳？」周軒說，李四川每次都包裝自己工程形象，但實際投入選戰李四川張牙舞爪，一天到晚謾罵對手、自己動用網軍被四叉貓抓包，就說是「對手反串」。如今蘇巧慧好端端的從未主動批評過李四川，李四川卻像是拿著槌子亂敲亂打，連國民黨自己人也被波及。最後周軒說，奉勸李四川應該好好面對自己的爭議，正視自己土地在小琉球的違法事實，以及好好回應在台北市留下的鼠患爛攤子。