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▲電通集團媒體專業服務暨貝立德執行長 盧炳勳（圖／電通集團提供）

▲凱絡媒體團隊合照。（圖／電通集團提供）

▲安布思沛團隊合照。（圖／電通集團提供）

國際媒體代理評比機構 RECMA 最新發布《2026 台灣媒體代理質化評比報告》，電通集團整體評比位居市場第一。此次結果不僅反映其在市場中的領先地位，也揭示媒體代理產業正由資源與規模競爭，轉向以整合能力與決策品質為核心的新階段。RECMA 評比涵蓋全球主要媒體集團，透過 17 項關鍵指標，從業務成長動能、資源配置、客戶結構與關係等面向進行綜合評估，建立代理商排名與能力輪廓。評比結果亦反映產業由單一媒體操作，轉向以整合能力與經營品質為核心的發展趨勢。本次評比中，電通集團旗下三大媒體品牌表現亮眼：凱絡（Carat）與貝立德（dentsu X）同獲最高評級「Dominant」，並列市場領先；安布思沛（iProspect）因近年的快速成長，使其亦穩居前五，展現電通於全媒體服務體系的完整布局與整合優勢。在結構（Structure）評比面向，凱絡與貝立德同樣名列前茅，顯示電通集團在數位、數據、內容與行銷領域裡各式的資源整合能力與專業深度，已具備成熟的全媒體服務體系。同時，在客戶結構相關指標中亦表現領先，包含在地客戶經營與長期合作，反映電通不僅具備服務大型國際品牌的能力，也有在地深耕與長期客戶經營的穩定基礎。電通媒體專業服務暨貝立德執行長盧炳勳表示：「RECMA 評比反映的，不只是電通所具備的規模或資源，更顯示出我們長期累積的在地經驗與整合能力。」他進一步指出：「面對快速演進的媒體環境，電通將持續投資 AI 技術，站在科技發展的前沿。我們結合最完整的在地數據基礎、接軌國際的 AI 架構，以及跨領域的專業團隊，讓數據不只是被分析，而是能被轉化為精準的決策依據。我們讓媒體代理商不再只是執行角色，而是成為品牌成長過程中的決策夥伴。 」除國際評比表現外，電通亦持續透過內部機制推進組織能力的長期累積。在以客戶為核心的發展邏輯下，電通將人才視為驅動整合與創新的關鍵，一方面透過系統化培育、案例導向學習與內部競賽，讓策略思維、數據應用與媒體整合能力在實務中持續深化，強化現有團隊的決策與執行基礎。另一方面，電通亦積極培育下一世代人才。由旗下凱絡、貝立德與安布思沛三大媒體品牌共同推動的「獵戶星計畫」，透過跨領域培訓與實戰專案參與，協助新鮮人快速建立對媒體產業的整體理解與實務能力，為產業培養具備整合視野與未來潛力的人才。此次於 RECMA 評比中再度領先，不僅反映其整合能力與資源優勢，更體現長期投入所累積的競爭基礎。未來，電通將持續深化以人為本的洞察能力，結合 AI 與跨領域整合，協助品牌在變動的市場環境中，建立更穩定且可持續的成長動能。