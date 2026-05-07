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前中天新聞記者兼主播林宸佑（馬德），因涉嫌收受境外勢力資助，並協助誘騙國軍洩密，遭橋頭地檢署正式起訴，恐求刑達17年。對此，律師黃帝穎在臉書發文指出，林宸佑涉嫌觸犯《反滲透法》、行賄及洗錢等三項重罪，身為知名媒體人，竟長期與境外勢力合作並收受報酬，其行為嚴重危害國家安全，被檢方重批「罪無可恕」。根據起訴內容，黃帝穎列出林宸佑涉嫌三大犯罪事實，首先是觸犯《反滲透法》，他在經營YouTube頻道期間，長期接受境外成員指示製作影片，並回傳觀看數據以換取泰達幣報酬；其次是觸犯《違背職務行賄罪》，他利用個人帳戶撥款給陸、海軍現退役軍人共11人，利誘對方拍攝投共影片並蒐集軍事機密；最後則是《洗錢罪》，林宸佑將個人帳戶提供給境外集團作為行賄資金通道，並透過虛擬貨幣交易所掩飾犯罪所得。檢方在起訴書中嚴正表示，林宸佑身為新聞工作者，本應維持獨立性並監督政府，卻為了利益將應中立的文稿先送交境外勢力審核後才播出，企圖操控我國公共議題的輿論走向。檢方認為，這種行為不僅徹底辜負大眾對於媒體客觀報導的期待，更對國家安全造成鉅大威脅，行為極其惡劣，因此建請法院對其從重量刑，以儆效尤。