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兩人被控什麼罪嫌？

死緩是什麼？

中國軍事法院稍早突公布對兩任前國防部長魏鳳和及李尚福涉賄案宣判結果，由官媒新華社公告，兩人均判處「死緩」。根據新華社稍早發布的消息，「軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案進行了宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。」報導指出，「2026年5月7日，軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長李尚福受賄、行賄案進行了宣判，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。」中共中央軍委在2024年開除兩人黨籍時曾公布兩人罪名，宣稱已查明李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額款項，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢財，涉嫌行賄罪。調查中還發現李尚福其他嚴重違紀違法問題的線索。嚴重汙染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，對黨和國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害巨大。另一前防長魏鳳和李尚福所違反的事項雷同，軍委也直指魏鳳和嚴重違反政治紀律，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。「死緩」是中國特有的刑罰方式，屬於死刑的一種，意即死刑緩期執行，緩刑期內，犯人仍需收押監禁。暫緩期過即減為無期徒刑，但永遠不得假釋。