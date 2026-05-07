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▲財經主播邱子玲發文分享應蔚民轉戰房仲的近況。（圖／翻攝自財經主播 邱子玲FB）

55歲藝人應蔚民因出演《海角七號》裡「水蛙」一角為人熟知，而他在2024年宣布退出演藝圈，經歷過轉職工程師後，隔年元旦再度換跑道轉戰當房仲業者。應蔚民原以為有著明星光環，會有助成交，沒想到經歷1年都沒成交。昨（6）日財經主播邱子玲在社群分享他近況，透露應蔚民終於在房仲業苦撐1年後首次成交，還興奮表示：「不放棄是對的！」讓邱子玲也非常感動。邱子玲在昨日於FB分享應蔚民的近況，他提到應蔚民轉戰房仲後，看到前輩們剛當1個月就成交，心想自己憑著明星光環，應該不會太難，沒想到因為大環境不好，而讓他半年都沒拿到一單。礙於生活，他又轉職於律師事務所上班，當個朝九晚五上班族，「但他也沒有放棄房仲，假日兼差帶看房！」邱子玲透露在年初找應蔚民拍攝訪問時，對方一口答應，周末還帶他們去看房，展現出專業、與對房仲的濃濃興趣，不過應蔚民也難過向邱子玲吐露：「至今一筆成交都沒有。」不過在昨日，應蔚民當房仲1年後，終於成交第一單，「他說不放棄是對的！不知道為什麼真的滿讓我感動。」邱子玲也感嘆：「確實，實現夢想很難，但放棄了真的一點機會都沒有了！老天會眷顧持之以恆的人，是吧？」應蔚民以綽號小應和應朗丰在演藝圈活動，曾是夾子電動大樂隊主唱。他也出演過多部舞台劇、電影，並以《海角七號》而為人熟知。而2024年，應蔚民退出演藝圈，曾嘗試考公職、從事自由業，目前則從事房仲工作。私生活方面，他於2004年結婚後，育有1子1女，但在2010年就結束婚姻，目前依然單身。