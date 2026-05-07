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立法院針對軍購案多次召開朝野協商，但在昨（6）日仍宣告破局，最快明（8）日將進行表決，對此，知名文學作家顏擇雅在臉書發文，抨擊國民黨主席鄭麗文「是完全不想捍衛現狀了嗎？」，國民黨若要反台獨，應透過論述或情感訴求，而非越界阻擋軍購，這形同放棄「捍衛現狀」，質疑國民黨正一步步配合北京，親手消滅中華民國。顏擇雅提到，鄭麗文雖以「寫中國字、拜中國神」試圖連結兩岸情感、反對台獨，但在行動上阻撓軍購卻是「超過一條線」，她強調，全球唯有北京政府將台灣軍購視為追求台獨，國民黨理應清楚軍購的本質是為了維護台灣現狀。顏擇雅根據民調數字表示在賴清德上任後，支持台獨的比例不增反減，絕大多數民意傾向「維持現狀」，她直言：「民心就是軍心」，若無民心支撐，單靠軍購也無法達成台獨，反問國民黨難道連對「台獨」的定義也要全盤接受北京標準？她提醒，台灣認定的台獨是正名制憲，但北京的定義卻是中華民國都是台獨。顏擇雅批評在野黨配合北京施壓，意圖將軍購案延宕至「川習會」之後，這種做法已非監督，而是徹底背棄捍衛現狀的承諾，感嘆如今的國民黨「已經沒在捍衛中華民國，而是在消滅中華民國。」