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卓榮泰：2029年資本額50億元上市櫃公司揭露員工性別薪資

台灣國家婦女館覓址 卓榮泰：必要時正副院長一同協助

行政院長卓榮泰今（7）日主持「行政院性別平等會第35次委員會議」表示，致詞提及政府自今年起，要求實收資本額100億元以上上市櫃公司揭露員工性別薪資資訊，透過標竿企業資訊公開，促使企業積極營造性別平權友善職場環境，並預告在2029年起將跨大至資本額50億元以上上市櫃公司，請金管會加強宣導，透過標竿企業資訊公開，促進員工性別薪資透明化。行政院今日舉行性別平等會第7屆最後一次委員會議，卓榮泰會前特別與委員們合影留念，並於致詞時感謝這2年來所有委員的指導，在各政策領域提出非常專業深入的意見，行政團隊及各部會都戰戰兢兢，將性平工作列為重要的政務推動事項，並以更完善、更周延思考方式執行各項工作。包括去年3月啟動的「性別暴力防治國家行動計畫」，首度將性別暴力防治列入國家整體的發展策略；同時，在精進中央各部會的性平工作、協助地方政府推動性別主流化，以及擴展國際參與等面向，皆有相當豐碩成果，讓國家推動性別平等的腳步往前邁進一步。卓榮泰說，許多性平推動工作即便事前已有充分準備，但仍須加快速度，並予以檢討，期盼今日會議之後，在場委員能夠持續對政府各項施政作為，給予更多指教與寶貴意見。對於金管會「促進上市櫃公司員工性別薪資資訊揭露相關規定及作法」報告，卓榮泰說，為落實性別薪資平等，政府自今年起，要求實收資本額100億元以上上市櫃公司揭露員工性別薪資資訊，並自2029年起，擴大至實收資本額50億元以上上市櫃公司，請金管會加強宣導，透過標竿企業之資訊公開，促進員工性別薪資透明化，並就上市櫃公司於ESG（環境保護、社會責任、公司治理）評鑑推動職場多元、包容及性別薪資揭露，進行相關統計及分析，適時對外說明，促使企業積極營造性別平權之友善職場環境。針對環境部「第四期國家氣候變遷調適行動計畫融入性別議題之規劃」報告，卓榮泰指示本案持續列管，並請環境部針對明年上路「第四期國家氣候變遷調適行動計畫」，整合各領域所涉及不同性別及不利處境群體，例如身障、高齡及偏鄉女性等，受氣候變遷衝擊的相關議題，進行系統性影響評估，並訂定具體調適目標及推動措施。另請計畫相關主管機關，落實將性別觀點融入調適行動方案，透過資訊公開與民眾參與機制，實現性別平等與公正轉型精神的調適行動，並納入淨零公正轉型委員會持續落實推動。有關性平委員所提「建請刪除或調整2028年行政院所屬機關推動性別平等業務輔導考核『衡量標準表』中，有關『中高階女性主管於考核期間參加中高階人員培訓課程比率』之計分指標」一案，卓榮泰指示依提案委員及秘書長張惇涵建議，先刪除計分指標，後續再研議如何調整指標，並持續列管本案。針對性平委員提案建議「台灣國家婦女館」場館擴充場址一事，卓榮泰請衛福部持續積極尋覓具有意義之合適場址，後續若需跨部會協調討論，也請政委林明昕協助；必要時院長與副院長鄭麗君也會一同協助，共同集思廣益。