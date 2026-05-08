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全台乾杯燒肉今年初剛有菜單新改版 菜色最低99元

▲乾杯燒肉今年一月迎來全面改版新菜單，主打日本和牛399元就吃得到，多數品項更是低到僅有99元。（圖／記者蕭涵云攝）

乾杯燒肉墾丁店熄燈原因：聚焦核心商圈與優勢據點

乾杯燒肉居酒屋於去（2025）年3月插旗墾丁地區，進駐南部知名飯店hotel dua墾丁店的一樓，吸引不少南台灣年輕人朝聖，業者也回覆親吐無奈原因：餐飲集團「乾杯」的創店品牌，即最具歷史意義、創立已達26年的「乾杯燒肉居酒屋」，全台共有13個分店，而被歸屬同系列的還有「乾杯列車」，則共有2分店。「乾杯燒肉居酒屋」一向受年輕人歡迎，更在今年初1月迎來史上最大菜單改版，主打99元、199元、299元與399元四種價位共百款餐點，其中A5和牛莎朗更是打出「將近市場5折」的價格，訴求提供更親民的定價。即便全面改版，依舊敵不過近幾年墾丁觀光熱度下滑之影響，乾杯燒肉居酒居墾丁店在經營一年多之後，確定將於今年5月14日後正式熄燈，《NOWNEWS今日新聞》詢問乾杯集團，隨著墾丁店熄燈後，南台灣民眾想吃到乾杯燒肉居酒屋，只能到台南三井店、台南南紡店。