美國德州2022年發生駭人命案，34歲聯邦快遞（FedEx）司機霍納（Tanner Horner）綁架、殺害一名七歲女童雅典娜．斯特蘭德（Athena Strand）後棄屍。法庭在聽取長達1小時的女童死前掙扎錄音等證據後，判處霍納死刑。
美聯社報導， 陪審團在聽取近1個月的證詞及證據後，於6日宣判霍納死刑。霍納在上月開庭時承認蓄意殺害雅典娜。但檢察官史坦頓（James Stainton）表示，霍納在本案中謊話連篇，起初稱是送貨時用貨車撞到雅典娜，之後因驚慌失措才痛下殺手。
女童掙扎尖叫遭勒頸 1小時死前錄音檔痛心
檢方也在庭上播放雅典娜被霍納綁架帶上貨車後的監視器畫面及錄音，殘忍的過程讓幾名陪審員當場落淚，甚至有旁聽民眾在影片中斷、只剩下史特蘭德遭勒頸的聲音時逃離法庭。
畫面顯示，霍納將雅典娜抱進貨車後開車離開，威脅她不准尖叫否則就會傷害她。隨後霍納將車內監視器的鏡頭遮住，但錄音仍在繼續，霍納詢問雅典娜今年幾歲、在哪裡上學後，便要求雅典娜脫掉上衣。她開始哭著問霍納在做什麼、是不是綁匪，「你為什麼要這樣做？我媽媽說我不能那樣對別人，你也不能那樣對我。」
長達一個多小時的錄音中，可以聽到雅典娜絕望的尖叫、扎與撞擊聲。霍納還威脅「如果你再不閉嘴，我會更用力的傷害你」。收音機播放起耶誕歌曲《Jingle Bell Rock》，霍納一邊唱，一邊徒手勒住雅典娜，直到她失去生命後，才停止唱歌。
法醫作證稱，雅典娜死於鈍器傷，伴隨窒息和勒頸。其他證據雅典娜遭棄置衣物的照片，以及法醫專家針對女童生殖器周圍DNA的證詞。
陪審團判處死刑 家屬怒斥「面對上帝怒火」
陪審團認為霍納極有可能再次實施暴力犯罪，並對社會構成持續威脅。他們表示，無論是犯罪行為本身還是霍納的過往經歷，都不足以判處其終身監禁不得假釋，而應判處死刑。當法官宣讀判決時，霍納並沒有表現出明顯的反應。
雅典娜的叔叔伊萊亞（Elijah Strand）在庭上發言，強忍淚水説，「你將受到審判，你將面對上帝的怒火。但我要讓你知道，你什麼都不是。她的名字將永遠被記得、永遠被歌頌。所有人都會忘記你」。
霍納的律師戈布爾（Steven Goble）稱，針對霍納的證據確鑿無疑且駭人聽聞，但他同時告訴陪審團，霍納的母親在懷孕期間酗酒，他患有自閉症，並且一生中飽受各種精神疾病的折磨，此外他還接觸過大量的鉛。曾為霍納爭取判處無期徒刑。
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女童掙扎尖叫遭勒頸 1小時死前錄音檔痛心
檢方也在庭上播放雅典娜被霍納綁架帶上貨車後的監視器畫面及錄音，殘忍的過程讓幾名陪審員當場落淚，甚至有旁聽民眾在影片中斷、只剩下史特蘭德遭勒頸的聲音時逃離法庭。
畫面顯示，霍納將雅典娜抱進貨車後開車離開，威脅她不准尖叫否則就會傷害她。隨後霍納將車內監視器的鏡頭遮住，但錄音仍在繼續，霍納詢問雅典娜今年幾歲、在哪裡上學後，便要求雅典娜脫掉上衣。她開始哭著問霍納在做什麼、是不是綁匪，「你為什麼要這樣做？我媽媽說我不能那樣對別人，你也不能那樣對我。」
長達一個多小時的錄音中，可以聽到雅典娜絕望的尖叫、扎與撞擊聲。霍納還威脅「如果你再不閉嘴，我會更用力的傷害你」。收音機播放起耶誕歌曲《Jingle Bell Rock》，霍納一邊唱，一邊徒手勒住雅典娜，直到她失去生命後，才停止唱歌。
法醫作證稱，雅典娜死於鈍器傷，伴隨窒息和勒頸。其他證據雅典娜遭棄置衣物的照片，以及法醫專家針對女童生殖器周圍DNA的證詞。
陪審團判處死刑 家屬怒斥「面對上帝怒火」
陪審團認為霍納極有可能再次實施暴力犯罪，並對社會構成持續威脅。他們表示，無論是犯罪行為本身還是霍納的過往經歷，都不足以判處其終身監禁不得假釋，而應判處死刑。當法官宣讀判決時，霍納並沒有表現出明顯的反應。
雅典娜的叔叔伊萊亞（Elijah Strand）在庭上發言，強忍淚水説，「你將受到審判，你將面對上帝的怒火。但我要讓你知道，你什麼都不是。她的名字將永遠被記得、永遠被歌頌。所有人都會忘記你」。
霍納的律師戈布爾（Steven Goble）稱，針對霍納的證據確鑿無疑且駭人聽聞，但他同時告訴陪審團，霍納的母親在懷孕期間酗酒，他患有自閉症，並且一生中飽受各種精神疾病的折磨，此外他還接觸過大量的鉛。曾為霍納爭取判處無期徒刑。