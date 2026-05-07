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繼光香香雞：29元起加購優惠！地瓜球、香香炸雞等10大優惠菜單一覽

▲繼光香香雞消費滿額享29元起加購優惠。（圖／繼光香香雞提供）

頂呱呱：李錦記聯名「潮洲辣子雞」開賣！呱呱包也有香辣口味

▲頂呱呱聯名李錦記「潮洲辣子」雞排、呱呱包開吃。（圖／頂呱呱提供）

5月迎接母親節，最新速食優惠來報到，繼光香香雞表示，今（7）日起，「地瓜球」29元起加購優惠，連招牌「香香炸雞」也只要79元多一份，10大優惠菜單一次看，報稅季也有省錢小確幸；頂呱呱表示，聯名李錦記推出「潮洲辣子雞」系列，從呱呱雞排、呱呱雞柳條、呱呱包與新品雞脆骨都香辣開吃。母親節即將到來，繼光香香雞為報稅季推出省錢小確幸，5月7日至5月20日，消費滿額享加購優惠，10大菜單一次整理。◾️「地瓜球」加購價29元（原價35元）◾️新品「迷你吉拿棒」加購價39元（原價49元）◾️「蒜脆杏鮑菇」加購價59元（原價75元）◾️「香香炸雞M」，加購價79元（原價90元）◾️韓式經典組合「魚板串（辣）」＋流心「QQ球」特價79元（原價94元）◾️「墨魚甜不辣（海苔）＋甜心地瓜球」特價89元（原價105元）◾️「香香炸雞M＋樂薯（原味）」特價129元（原價155元）◾️「阿根廷魷魚M＋玉米肋排」特價169元（原價184元）◾️「香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價309元（原價340元）◾️「起士腿丁 ／BBQ腿丁（擇1）＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球」特價239元（原價260元）頂呱呱表示，全新聯名創立於1888年的百年醬料「李錦記」，夏季推出期間限定「潮洲辣子」聯名餐點。以風靡港澳的潮洲辣子風味為靈感，選用李錦記香氣濃郁的潮式紅油辣子、結合頂呱呱酥炸美食，即日起至6月3日辛辣開吃：◾️「潮洲辣子呱呱包」85元◾️新品「潮洲辣子雞柳條」109元：外酥內脆充滿嚼感◾️「潮洲辣子雞脆骨」109元◾️「潮洲辣子雞排」119元◾️套餐「潮洲辣子呱雞餐」特價209元（原價247元）：潮洲辣子呱呱包＋潮洲辣子雞柳條2條＋小地瓜薯條＋40元飲品。提醒大家，潮洲辣子雞柳條、潮洲辣子呱雞餐 板橋環球、南港LaLaport、台中LaLaport門市無販售；潮洲辣子雞排 南港LaLaport、台中LaLaport、花蓮國聯門市無販售；桃園機場、松山機場門市不參與。